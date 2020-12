Xavi Cencillo explica los duros motivos de su retirada

Cuando aterrizó en Málaga, Xavi Cencillo tenía todos los ingredientes para convertirse en un jugador destacado. Sus buenos números en temporadas anteriores le auguraban un gran futuro pero en cuestión de un año, pasó del Málaga al Lorca y del Lorca a colgar las botas debido a un problema psicológico derivado de una situación traumática.

Ha llegado ahora el momento en el que futbolista explique el porqué. En Antena 3, el atacante ha asegurado que durante su infancia, concretamente a los siete años, "una persona externa a mi entorno abusó de mí". Cencillo afirma que nadie lo sabía y que desde los 16 años "me volvían imágenes constantemente a mi cabeza. El único momento en que no ocurría es cuando pisaba el césped".

Mientras entrenaba en el conjunto blanquiazul sufrió un brote y llegó a perder 10 kilos en solo cinco días. "El 9 de agosto del 2019, en la Ciudad Deportiva del Málaga CF, me da un brote psicótico y no se me diagnostica hasta el de febrero de 2020, por lo que estuve jugando con esta enfermedad. Puse en riesgo mi vida, estuve a punto de perderla, pero me quedo con esas dos primeras semanas en el equipo en el que pude disfrutar".

En todos los clubes por los que pasó, Xavi logró números muy interesantes de cara a la portería. Pero defiende que "hay que tratarse, hay que medicarse. Es muy duro tener que dejar el fútbol por un problema mental". Ahora asegura que "gracias a toda la gente qu me rodea estoy bien". Y una de los motivos de contar su experiencia ha sido sobre todo intentar romper el tabú que aún existe en el mundo del deporte en particular pero en la vida en general con los problemas psicológicos.