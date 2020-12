Pellicer: "Queremos mantener los números de visitante"

Instantes antes de poner rumbo a Almería, Sergio Pellicer analizó en rueda de prensa cómo llega su equipo de cara al derbi andaluz. Después de toda una semana pendiente a la enfermería, el técnico de Nules aseguró que han podido "recuperar a Pablo (Chavarría), Jairo y Benkhemassa. Escassi está haciendo un trabajo para superar esas molestas que no le han permitido entrenar durante la semana, nos lo llevamos porque hoy ha podido hacer parte de la sesión". ç



En el apartado de bajas, destacó a Juande que "empezó a entrenar y sigue con las molestias" y a Jozabed que pese a trabajar todos estos días a un buen nivel," justo hoy ha sufrido una pequeña contractura y no está al cien por cien, por eso no entra en la lista".



Para poder traer a Málaga los tres puntos de esta jornada, el castellonense hizo hincapié en lo bien que está compitiendo el equipo, "vamos con el máximo respeto y con la idea de que vamos a tener que saber sufrir y tratar de hacer que el rival sufra cuando tengamos el balón".



El encuentro de mañana será un derbi andaluz, un partido que Pellicer espera que sea "muy bonito" pero a la vez complicado. Quiso además destacar el apoyo de la afición la semana pasada en los aledaños de La Rosaleda: "El otro día nos dio pena no lograr la victoria. Es de agradecer a la Grada de Animación el recibimiento que tuvieron con los jugadores, muchos de ellos no lo habían vivido, se nos pusieron los pelos de punta. Eso hace que nos diera mucha más rabia no conseguir los tres puntos".





La clave de este Málaga, en palabras del entrenador, es "mantener el equilibrio y la distancia con la gente de abajo. Hay que buscar la victoria para mirar lo más arriba posible. Mañana será un partido de los 'top' por la situación del rival, para nosotros es un gran escenario, una gran prueba para refrendar lo que estamos haciendo fuera de nuestro estadio".Además, en este partido hay que aprovechar la buena racha que los blanquiazules están cosechando a domicilio. "Nos tenemos que hacer mucho más fuertes en La Rosaleda. Eso nos va a acercar más al objetivo. Mantener los números fuera de casa va a ser difícil, pero lo queremos hacer. A ver si podemos ser el domingo el mejor equipo como visitante porque significaría que tenemos 28 puntos".