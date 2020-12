Ismael y Ramón: Colegas de vestuario en el Málaga CF y compañeros de piso

Tras un verano marcado por los problemas económicos, la dirección deportiva del Málaga CF. decidió apostar por las jóvenes promesas de la Academia. El granadino Ramón Enríquez y el linarense Ismael Casas son dos de esos jóvenes valores que se han ganado un hueco en la primera plantilla blanquiazul. Ramón e Ismael, Ismael y Ramón, además de colegas en el vestuario en al Málaga CF, son también compañeros de piso. La Opinión de Málaga se cuela en la casa que ambos comparten en la capital costasoleña para descubrir el lado más humano de dos promesas que ya son jugadores asentados en la Segunda División del fútbol español.

Con mucho humor, se sinceran sobre cómo es su vida, juntos, fuera de los partidos, de los entrenamientos y de los viajes: «No hay mucho tiempo para hacer muchas cosas. Solemos descansar, ver series y también ver fútbol», indica Ismael.





Desde sus inicios en la Academia siempre han ido de la mano. Cuando salieron de la Residencia y les dieron la oportunidad de vivir juntos no se lo pensaron dos veces. «Es una experiencia muy bonita la que estamos viviendo. Después de tantos años juntos, al final es como a cualquier persona de nuestra edad cuando le pones a vivir con su mejor amigo, estamos bastante contentos», explica Ismael entre risas, y es que en esta casa las bromas están a la orden del día.

Cuando se les pregunta sobre quién es el más desordenado, Ramón no duda en responder: «Claramente Ismael Casas». Ismael, en su defensa, contesta que él está en una etapa donde el orden y él no son compatibles pero asegura que sí ha tenido momentos en los que ha sido un «chico ejemplar».

¿Qué pasa cuando llega la hora del almuerzo? ¿Quién cocina? Ramón toma la palabra: «Ambos cocinamos cada uno nuestra comida, pero lo que sí es cierto es que yo hago platos más elaborados que él». No obstante, también reconoce que es Ismael quien cocina mejor aunque «sólo cocina tres platos». Entonces el defensa le responde: «Yo cocino mejor y además te tengo que hacer la mitad de tu trabajo, que eso no lo dices», le indica el lateral.

Pese a la cualidades de chef que tienen cada uno y que este periódico no quiere poner en duda, en realidad es el dietista del club el que les marca las pautas de alimentación que deben seguir: «Tenemos la suerte de que estamos con un mismo nutricionista que nos dice la cantidad y el tipo de alimentos que debemos comer», afirma Ismael.

para decorar la casa y tenerla bonita en estas fechas, como se aprecia en una de las imágenes que acompañan esta información.

Estas jóvenes promesas del equipo blanquiazul son dos chavales adolescentes de 19 años, con edad más de ser universitarios con ganas de marcha que jugadores profesionales de Segunda División. Ismael es muy consciente de la diferente forma de vivir que tienen ellos y cualquier chaval de su edad: «Tenemos que llevar una disciplina un poco más estricta porque al final nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo y tenemos que trabajarla a diario con el físico».

El fútbol, obviamente, es un tema recurrente en su día a día casero. El centrocampista indica que están muy contentos con los resultados del equipo en esta primera parte de la temporada: «Estamos muy sorprendidos por la buena racha, pero somos conscientes que con esfuerzo, los objetivos van a llegar. Una vez que hayamos conseguido la permanencia, podremos soñar con el play off y por qué no, con el ascenso»

Ismael, por su parte, añade que una gran baza para lograrlos es la confianza del grupo: «Todos damos el máximo por nuestro escudo y sabíamos perfectamente que íbamos a aprovechar la oportunidad que nos está brindando el club en estos momentos tan difíciles».

. «Ni en mi sueño más húmedo me hubiese imaginado meter dos goles en Segunda División». El granadino ha sido el canterano más votado en el Premio del Público de la edición 2019/2020 de Fútbol Draft y se encuentra en el ranking de los Once de Bronce a nivel nacional. «Estoy agradecido a los que me han votado. Me anima a seguir mejorando».

Tras su estreno en Segunda ante el Racing de Santander la pasada temporada, el lateral Ismael Casas explica que no se esperaba el papel tan importante que está teniendo para el equipo de Pellicer. «El míster y el club han confiado en mí e intentaré recompensarlo de la mejor forma posible», recalca.

Llama la atención que el equipo está sufriendo más en casa que a domicilio. Los jugadores creen que la ausencia de la afición en la grada es decisiva para este «problema». «La afición en las gradas nos ayudaría, pero estoy seguro de que dentro de poco vamos a hacernos fuertes en La Rosaleda», dice Ismael.

Así son fuera del campo Ramón e Ismael. Dos jóvenes con ganas de crecer en el fútbol español y en su vida personal.