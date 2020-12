Pellicer: "El equipo no ha merecido este resultado"

Después de la dolorosa derrota en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Sergio Pellicer quiso diferenciar en rueda de prensa dos análisis del encuentro: "Creo que hemos merecido la victoria. Es cierto que el primer gol que hemos encajado ha sido por un error nuestro. A partir de ahí, ellos han tenido pocas situaciones, el equipo ha sabido recomponerse. La jugada del empate nos ha dado mucha tranquilidad", aseguró el entrenador blanquiazul.

Sobre la segunda parte, Pellicer comentó que " antes del segundo tanto del Almería, el equipo estaba jugando en campo contrario. Estábamos mejor. Llega una acción esporádica y el rival, con la calidad que tiene, se pone por delante. Luego ya, en los últimos y con esa ansiedad de ir a por la victoria, ha llegado el último gol en una transición".

En cambio, en líneas general el míster de Nules afirmó sentirse orgulloso de la labor realizada por los suyos "Nos tiene que reconfortar venir aquí, ante el rival que está en mejor momento de forma de la categoría, y que no haya habido esa diferencia que hay en la clasificación. Esto no nos tiene que servir de excusa, hay que mirar esos pequeños errores que siempre nos están penalizando, tanto en los partidos de casa como en el de hoy, la verdad que siento rabia porque el grupo no se ha merecido este resultado".

Asimismo, Pellicer subrayó que pese a que a veces haya quien determine que el Málaga es un equipo que se encierra en defensa, "hemos jugado gran parte del partido en campo contrario, apretando". "El Almería tiene el nivel asociativo más alto de la categoría y no se han encontrado cómodos. Está claro que en acciones esporádicas aparece la calidad y ahí nos ha faltado ese último pase, esa definición, pero mejor así que de otra manera. Venir aquí y poder competir de tú a tú ante un gran rival nos tiene que servir para mirar hacia delante y hacernos sentir orgullosos del trabajo", señaló el preparador.

El gol del 2-1 llegó en los últimos minutos de partido, dejando poco margen de maniobra para la remontada. Además, Pellicer no negó haber echado en falta a jugadores importantes en la plantilla como Yanis Rahmani o Jozabed. Ahora se enfrentan a otro problema: la lesión que obligó a Iván Calero a salir del terreno de juego poquísimos minutos después del pitido inicial. "Esperemos que sea poco, veremos que tiene Iván, nos preocupan las sensaciones que nos ha transmitido".

La plantilla sigue siendo corta para lo amplia y exigente que es la Segunda Divisón y Pellicer es consciente de ello. "Sabemos los problemas que tenemos, con tres fichas del filial sobre el campo, Joaquín nos estaba pidiendo el cambio, incluso Ramón€ Estamos en déficit con el resto de los rivales por el número de fichas que tenemos, pero eso ya lo llevamos haciendo mucho tiempo y no tiene que ser una excusa. Lo que si nos hace valorar mucho más los puntos que llevamos. Va a ser un camino duro", destacó.