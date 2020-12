Pellicer: "Habíamos valorado que el portero saliera como jugador"

El técnico malaguista, Sergio Pellicer, reconoció tras el empate sin goles frente al Logroñés el riesgo asumido con la disputa de casi toda la segunda mitad justo en el límite de profesionales sobre el césped que permite el reglamento. Todo a raíz de la rigurosa expulsión de Yanis a falta de nueve minutos para el descanso.

"Habíamos valorado incluso que el portero saliera como jugador. El equipo estaba bien, no podíamos hacer cambios por las circunstancias, son situaciones que somos sabedores y algún día, cuando estás en el alambre, puede pasar algo. Lo dije en día antes, estamos en una situación cada vez peor por las lesiones, y el club está cumpliendo y sería importante poder ampliar las fichas porque nos daría desahogo. Podíamos estar peleando por otras cosas, creo, si tuviéramos más fichas, pero ahora hay que descansar porque viene Liga, Copa y esto es un maratón", aseguró el preparador castellonense.

A su juicio, sin la baja forzosa de Yanis para el segundo acto, el duelo hubiese sido bien diferente. "No hay excusa, el equipo ha competido con un jugador menos y al final creo que en once contra once podría habernos llevado los tres puntos. Orgulloso por el trabajo de los jugadores, y felicitarles por el corazón y esa entrega. Nos sentimos identificados con eso", matizó.

Acerca de los cambios de estrategia derivados de los distintos reajustes, Pellicer expresó la dificultad añadida por la poca profundidad de la plantilla bajo el actual límite que impone LaLiga: "Habíamos preparado el partido adaptándonos al perfil de jugadores que teníamos. Ellos han tenido un poquito más la posesión, pero las acciones más peligrosas han sido nuestras. Sabemos que tenemos que mejorar el dinamismo, sobre todo en casa. Con un compañero menos, se multiplican los esfuerzos y el posicionamiento en bloque bajo lo hemos igualado".

Para finalizar expresó su satisfacción por el balance de 26 puntos obtenido hasta este parón navideño, al tiempo que no ocultó la necesidad de mejorar en La Rosaleda. "Pero podríamos tener más, sobre todo en nuestro estadio, si hubiésemos estado un poco más sólidos estaríamos en plazas más avanzadas. Ahora toca descansar, que los jugadores limpien la cabeza y tengan responsabilidad. Que desconecten con la familia y vuelvan el lunes con la misma energía".