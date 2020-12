Alexander González: "Vengo con el deseo de disfrutar, ojalá sea mucho tiempo"

Alexander González ya ha sido presentado oficialmente con el Málaga CF. El jugador venezolano posó con la camiseta blanquiazul sobre el césped y luego atendió a los medios, acompañado del director deportivo del club Manolo Gaspar, muy satisfecho con la última incorporación para reforzar la plantilla tras la lesión de Iván Calero.

Seguir en Málaga. "Vengo con ilusión, con ganas de trabajar. Ojalá en algún momento celebremos un ascenso. Es muy bonito, lo he vivido. Ojalá sean muchos años más aquí, pero eso lo marcará el rendimiento y el trabajo que yo pueda hacer. Ahora queda de mi parte trabajar".

Llegada al club. "Estoy agradecido por la oportunidad de Manolo, en poder ser una solución para el club. Hay un buen grupo, vengo a aportar mi grano de arena. Estoy impresionado por el cariño de la gente y la cercanía de todo el club".

Regreso a España. "Quería volver a España. Málaga tiene mucha historia, han pasado muchos compatriotas y jugadores me han hablado muy bien del club. Necesitaba esta cercanía. Estuve de vacaciones en Benalmádena el pasado verano con mis hijos, ya tenía referencia de lo que era vivir aquí".

Inactividad. "Llevo un mes sin competir. Me he encontrado bastante bien en los entrenamientos y esperando para poder aportar dentro de la cancha. La Rosaleda fue el primero estadio que pise cuando jugaba Rondón en el Málaga. Es increíble. Vengo con el deseo de disfrutar con toda la afición, ojalá sea mucho tiempo. Esa ilusión me ha regresado al cuerpo".

Adaptación. "Me tengo que adaptar yo. He visto algunos vídeos, no es nada del otro mundo en la forma en como me puedo adaptar en algunos sistemas. Veo que hay muchos jugadores con mucha ilusión de crecer con el club, de llevarlo donde merece estar. Nunca me imaginaba como era de grande esta institución".

Polivalencia. "Lo importante es que me puedo adaptar a cualquier posición. Puedo jugar un poco por delante como extremo, aunque muchas veces he jugado de lateral izquierdo en la selección".

Selección vinotinto. "En estos momentos mi persona está en el Málaga, no en la selección. Cualquier jugador de fútbol quiere jugar con su selección. El último partido jugué la totalidad de los minutos y eso te da un plus de confianza para volver".

En la comparecencia de presentación también estuvo presente el director deportivo Manolo Gaspar, que destacó "el esfuerzo que hizo" el venezolano "desde el minuto uno que nos pusimos en contacto". "Tiene una cláusula por objetivos por la que podría renovar por una temporada más. Son objetivos suyos, que tiene que cumplir", añadió el paleño.