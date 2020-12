Ilusión, cercanía y trabajo, bases de la incorporación de Alexander González

El lunes el Málaga hizo oficial la incorporación de Alexander González a la entidad blanquiazul, ese mismo día se vistió de corto para unirse al grupo malaguista en la reanudación de los entrenamientos tras el pequeño parón por navidades. Desde el primer momento, el jugador venezolano ha entrado en la dinámica del equipo, no hay tiempo que perder a la hora de adaptarse a su nuevo club. No obstante no fue hasta este miércoles, un par de días después de aterrizar en Martiricos, cuando fue presentado oficialmente ante los medios como nuevo jugador del Málaga CF junto a Manolo Gaspar, máximo representante del Área Deportiva blanquiazul. En vísperas de la entrada del nuevo año, el conjunto boquerón quiere tener todo preparado para iniciar el 2021 con el mejor pie posible.

En la sala de prensa de La Rosaleda, el futbolista vinotinto que llega para cubrir la baja de larga duración de Iván Calero, aseguró llegar con muchísima ilusión y ganas de trabajar. Además, no tardó en pronunciar la palabra mágica para esta etapa: «Ojalá en algún momento, lejano o a corto plazo, celebremos un ascenso, que es muy bonito porque lo he vivido».

En los días que González lleva entrenando con el Málaga ya ha podido ver que «hay un buen grupo», y también reveló sentirse impresionado por «el cariño de la gente y la cercanía de todo el club».

Después de los complicados meses vividos en su anterior equipo, el Dinamo de Bucarest, que actualmente está viviendo una auténtica desbandada de jugadores y empleados del club por impagos, Alexander no escondió su gran deseo de regresar al fútbol español. Con experiencia en Elche y SD Huesca, el lateral subrayó que tras su paso por Rumanía tenía ganas de regresar a España: «La forma de volver a Segunda División española era de hacerlo a un club muy grande. Por esa misma razón estoy aquí, es evidente que Málaga es Málaga. Tiene mucha historia detrás, y es una puerta gigantesca para los venezolanos», comentó. Añadiendo que por Martiricos «han pasado muchos compatriotas y jugadores me han hablado muy bien del club. Necesitaba esta cercanía». Pero es que la conexión con el Málaga va a más: «La Rosaleda fue el primero estadio que pisé cuando jugaba Rondón en el Málaga», asegura el lateral.

Curiosamente, unas vacaciones con su familia el Benalmádena el pasado verano fueron otro punto a favor que le ayudaron a tomar la decisión de fichar por el conjunto de Sergio Pellicer: «Ya tenía referencia de lo que era vivir aquí», alegó ayer el jugador en rueda de prensa.

Por temas burocráticos aún es complicado dilucidar cuándo podrá debutar con la elástica blanquiazul, o al menos desde cuándo puede estar disponible para el míster de Nules. Alexander González lleva un mes sin competir pero está avanzando en su adaptación al ritmo de los malacitanos.

Posible prórroga del contrato

Desde el inicio, Alexander ha mostrado una gran predisposición para trabajar y ha fichado por el mínimo establecido por LaLiga (60.000 euros). Llega para suplir la baja de Calero pero baraja la opción de prorrogar su estancia en la Costa del Sol, al menos un año más. En su contrato hay una cláusula que no tiene que ver con un posible ascenso a la máxima categoría española como con otros jugadores, sino que está ligada con objetivos marcados que tendrá que cumplir. Su suerte será la suerte del Málaga CF.