El Málaga, "optimista" con el recurso presentado por Rahmani

Sergio Pellicer tiene esperanzas de poder contar con Yanis Rahmani en el encuentro de este domingo frente al Albacete en el Carlos Belmonte. El extremo blanquiazul está sancionado con un partido tras su polémica expulsión en el último encuentro del 2020 ante el Logroñés pero el club ha solicitado la cautelar y esperan que pueda darse una resolución positiva antes de la hora del encuentro (domingo, 18.15 horas).

El francoargelino ha entrado en una convocatoria de 24 futbolistas en la que no están Matos, Jozabed y Chavarría, por lesión, ni Josua Mejías, apartado del grupo por el momento tras su polémica fiesta de Nochevieja. Tampoco está presente en la citación el nuevo fichaje Alexander González, a la espera de resolver todos los trámites burocráticos necesarios.

El Comité ratificó la sanción de un partido a Yanis tras ver la roja directa frente al Logroñés y ahora el Málaga espera conseguir la cautelar y que pueda estar en el Carlos Belmonte. Pellicer fue optimista en rueda de prensa. "Esperemos que Yanis pueda estar. Estamos esperando a la resolución de la cautelar. El equipo jurídico del club trabaja muy bien y somos optimistas", explicó.

Sobre la ausencia de Josua Mejías después de acudir y publicitar en sus redes la presencia en una fiesta en Nochevieja, el técnico de Nules dijo que "no está en la convocatoria por motivos disciplinarios. Hay un código dentro de la plantilla. Somos muy sensibles con el tema de la pandemia y no vamos a correr riesgos. Nosotros somos personas mediáticas, representamos a una afición. Somos una familia y Josua ha sido el hijo irresponsable. Sabe que se ha equivocado, tenemos ser conscientes que el grupo está por encima de cualquier persona. Él ha quebrantado una de esas patas claves de un vestuario. Hay que ser exigentes y drásticos. En nuestra parcela hemos hablado claro e intentaremos reconducirle. Lo más importante es que no vuelva a suceder".