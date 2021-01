Sergio Pellicer, sobre la Copa: "El grupo tiene ilusión"

Deberes hechos en Copa, nuevo rival y ahora a centrarse en el partido liguero de mañana ante el Real Oviedo de nuevo. Pero antes de hacer balance lo de que está por llegar, Sergio Pellicer quiso reconocer el buen nivel competitivo que mostraron sus jugadores en su último partido: "El equipo ha sabido manejar, sobre todo, los registros en cada momento del partido".

En cuanto al sorteo copero, que quiso que el Granada CF sea el próximo rival que visite Martiricos, el míster aseguró que hay mucha ilusión en el vestuario. "He visto los ojos de los jugadores después del partido, y al grupo le hace ilusión. Es una manera de seguir compitiendo, no sé cuánto tiempo hacía que no habíamos pasado dos eliminatorias. Nos tiene que servir como proceso de entrenamiento y de competición. Una vez que nos ponemos la camiseta del Málaga, más allá del resultado, hay que tener esfuerzo y hambre. Creo que el grupo lo está demostrando".

No obstante, avisó que el partido más importante que tienen ahora por delante es el de liga de mañana mismo, otra vez ante el Real Oviedo. Un partido de gran relevancia para seguir sumando de cara al objetivo y que sirva también para poner distancia con un contrincante directo.

En el último partido destacaron los debuts de Alex González y Haitam. Sobre ellos, el técnico de Nules reflejó que el venezolano "va a ir a más" y pese a ser un recién llegado "ha competido y ha demostrado las condiciones que tiene". Sobre el juvenil, Pellicer subrayó que tiene "mucho desparpajo y ese talento de los chicos de La Academia. Al final, ha tenido su premio. Ha participado en un contexto de partido tremendamente complicado, enfrentándose a jugadores de primer nivel. Ha estado muy bien.

Por último, tras el golpe que recibió Juan Soriano y el susto con el que dejó a compañeros, cuerpo técnico y aficionados, Pellicer comentó que aún es muy pronto para saber si estará al 100% para el choque de mañana. "Mañana veremos, después de la exploración y de las pruebas que se le hagan, valoraremos".