Pellicer: "Salimos reforzados, creo que hemos dignificado la competición"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa y se mostró satisfecho con el partido de sus jugadores ante un rival de Primera División y muy orgulloso de cómo su equipo ha dignificado la competición en esta edición de la Copa del Rey. El míster de Nules destacó la dificultad de medirse a todo un Granada, equipo de Europa League, y acabar volcados en busca del empate, con el rival arrinconado y pidiendo la hora, después de comenzar perdiendo 0-2 en la primera mitad.

Valoración del partido. "Creo que es una valoración positiva, más allá del resultado y momentos de la primera parte, con una falta y una pérdida donde no intentamos cometer errores... Y el rival, no regalan nada, compiten. Nuestro reflejo es la segunda parte, el espíritu del equipo. El acabar con un central de delantero, el portero subiendo a rematar, el rival pidiendo la hora... Creo que hemos dignificado la competición. Nos hubiera gustado seguir ilusionándonos. Positivo, no ha habido lesionados. Han acumulado minutos ante un rival de primer nivel. Salimos fortalecidos. El rival ha entrado mejor, han sido dos acciones esporádicas. El equipo ha tenido fe, alma. Es la manera de honrar la camiseta. Sería injusto valorar la actuación de algún jugador por encima de otro. Hemos cogido carga, compitiendo contra un gran rival. Nos tocó uno de los más difíciles, cada partido lo compite al límite. Queríamos que desprotegieran los espacios. Vuelvo a repetir, no regalan nada. Estos jugadores en nada van a jugar la Europa League".

Ramón y Quintana. "Ramón ha dado ya pasos hacia adelante. Tenía dudas a principios de temporada, pensaba que no iba a tener protagonismo. Esto es el trabajo, no regalamos nada a nadie. Hace año y medio los tenía en el filial. Quintana y Ramón, con Mini. A Ramón ya lo conocemos, es un aprendizaje para él. Alberto Quintana es un chico que habla en el campo. Tengo mucha esperanza con Alberto. Es uno de los jugadores jóvenes que viene desde la sombra, parecido a Juande. Ha ido dando pasos paulatinamente. Ese es el camino. Tiene polivalencia para jugar de central. Se siente cómodo con el 4-3-3, siendo el eje. Tiene velocidad mental, tiene que seguir mejorando. El rival tiene una velocidad de precisión por encima de nuestra categoría".

Recuperados. "Jozabed venía de un periodo de inactividad, lo teníamos en el plan de partido. Le va a ayudar a seguir cogiendo confianza. Es un jugador que nos tiene que ayudar en la segunda vuelta. Es la primera vez que Jairo completa 90 minutos. Teníamos varios planes de partido. Para Luis Muñoz también nos ha venido bien. Nuestro discurso es recuperar a todos los jugadores, es difícil mantener un nivel alto competitivo en una competición con 42 partidos. Hoy hemos probado a Josua, a Alezander de lateral izquierdo. Eso hace que el martes estén como animales para preparar el partido contra la Ponferradina. Estamos superando obstáculos a base de trabajo y hablar muy claro. Hemos podido empatar y generar ilusión. Era tremendamente complicado empatar a un Granada que se sitúa con 0-2. Hay que seguir mejorando. No vale ni el pasado ni el futuro, vale el presente, el rendimiento en el terreno de juego".

Acumulación de partidos. "Es otro análisis. Desde el primer día que fuimos a Coruxo pensamos que tenemos que competir. Genera mucha ilusión en el aficionado. Genera sentimiento en años duros para el club y la afición. Queríamos dar pasos hacia adelante. Por jugar Copa no vamos a perder o ganar el domingo. Ha habido un buen rendimiento a nivel individual. Si tenemos que caer que sea de esta manera, ante un Primera División pidiendo la hora. Nos tenemos que centrar, ya no nos podemos distraer. Todos se merecían jugar. Todos quieren ser protagonista. Tenemos que estar centrados en la competición, es el objetivo claro. A empezar a sumar de tres. Nuestro objetivo se va a marcar en estos 10 primeros partidos de la segunda vuelta. En ese escenario nos tenemos que manejar. Van a venir momentos difíciles. Que el grupo esté unido y podamos preparar los partidos de Liga".