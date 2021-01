Pasado el ecuador de la semana, con todas las miras ya en el encuentro del sábado ante el Alcorcón en territorio madrileño, el Málaga CF afronta un partido mucho más importante de lo que a priori puede parecer un duelo a estas alturas de la temporada. En la jornada 23 de LaLiga SmartBank y ante el colista de la competición, los de Pellicer realmente se enfrentan a sí mismos con la imperiosa necesidad de sumar de tres y volver a poner mucha más tierra de por medio con los puestos de descenso. No tiene porqué cundir el pánico, el objetivo de la permanencia sigue siendo factible, pero la racha que lleva arrastrando el plantel costasoleño empieza a estar lejos del rendimiento esperado del equipo.

Pellicer hizo autocrítica tras la última derrota en casa frente a la Ponferradina y los jugadores también son conscientes del paso adelante que deben dar. La teoría está clara, ¿pero qué está fallando y qué hay que mejorar en la práctica? En los últimos días, algunos de los actores principales del equipo han dado algunas pistas de ello. La clave de lograr cuanto antes los puntos que aseguren la permanencia en la categoría pasa por aumentar la presión al rival, mejorar la atención para no conceder en las segundas jugadas o en cuanto el rival realiza un cambio de orientación. Además, de la puntería y el acierto en el pase en los últimos metros, al equipo también le falta calma y sosiego para actuar con inteligencia en las jugadas y no que, como se lleva viendo durante el curso, los nervios cobran relevancia cada vez que el equipo sale hacia campo adversario. Pero sobre todo, y más aún teniendo en cuenta que en Segunda División un par de derrotas te pueden catapultar de zona tranquila a puestos comprometidos, no hay que perder un ápice de ambición sin entrar a valorar al rival. En este último punto, el partido ante el Alcorcón va a ser vital, es el último clasificado pero en esta categoría no está permitido infravalorar a ningún rival.

Por su parte, el cuerpo técnico trabaja por mejorar en la transmisión de conceptos para que los jugadores salgan con las ideas claras al césped.

Escassi, recuperado

En la sesión de ayer, los hombres de Pellicer comenzaron con ejercicios intensos de técnica y táctica que finalizó con un partidillo a medio campo entre los integrantes del equipo, profesionales y miembros de La Academia. Después, el cuerpo técnico dio prioridad a las labores de posesión, remate y acciones estratégicas a balón parado.

La nota positiva de la mañana fue el regreso al grupo de Alberto Escassi, que el pasado martes causó baja tras sufrir un golpe en la rodilla. En cambio Orlando Sá, que ha sido la última baja se esta semana, siguió trabajando en el gimnasio junto a Benkhemassa, Hicham y Julio, que se mantienen tocados y al margen. Las pruebas han determinado que el jugador portugués padece una contusión en el bíceps femoral de su rodilla derecha cuya evolución se irá valorando día a día.

Quedan solo dos sesiones más, la de hoy y la de mañana, antes de que el equipo ponga rumbo a Alcorcón.

Jozabed: «Con la lesión, aún no se ha visto mi mejor versión»

El centrocampista blanquiazul de Mairena del Alcor, Jozabed, sostiene que aún no ha podido ofrecer al Málaga su mejor versión. En una entrevista en Cope Málaga, Jozabed asegura que las lesiones no le han dejado tener la continuidad que hubiese deseado para mostrar su fútbol.

Tras seis jornadas sin conocer la victoria, Jozabed subrayó que el equipo es consciente de la situación y que todos quieren demostrar con hechos en el campo las ganas de «romper la racha». «Toca ganar independientemente del rival». Bajo su punto de vista, les falta «paciencia para no jugar tan directos y tener más el balón».

Asimismo, reveló que cuando el Málaga bajó a Segunda, tuvo opciones de recalar en Martiricos, pero «al final no se dio».