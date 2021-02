En la última victoria a domicilio del Málaga en el Municipal de Santo Domingo destacó -y se viralizó en redes- la estadística de los de Pellicer en los disparos a portería rival. Se ganó con un único tiro a puerta, justo el que dio lugar al tanto de Chavarría al borde del pitido final, en el minuto 92. Esto refleja una efectividad del 100%, pero a la vez deja entrever una de las grandes carencias de la actual plantilla.

La capacidad goleadora del actual equipo lleva meses en entredicho y justo el autor del tanto salvador ante el Alcorcón, el argentino Chavarría, es el que mejor rendimiento tiene de todos los jugadores blanquiazules en posición de ataque. Entre Liga y los partidos de Copa del Rey, Chavarría es líder con cinco goles en 19 partidos, seguido de Yanis Rahmani y Juande , ambos con cuatro goles. Un peldaño por debajo sigue Caye Quintana con tres tantos anotados.

Hay que remontarse muy atrás para recordar la última gran goleada de los blanquiazules en partido liguero. En este curso, el equipo de Pellicer logró anotar hasta cuatro goles en Copa ante el Coruxo, club de Segunda División B. La pasada temporada fueron varios los partidos que el conjunto de Martiricos cosechó victorias por 0-1 o 1-0 y este año la tendencia es similar. Se ganó por la mínima a Castellón, Alcorcón (tanto en la ida como en vuelta), Sporting y Girona, además del pase de ronda de Copa del Rey frente al Real Oviedo. El resto de victorias cosechadas en el presente curso con dos goles a favor han sido a domicilio ante el Real Zaragoza en la ida (1-2), Sabadell (1-2) y Fuenlabrada (0-2).

En teoría la ecuación es sencilla: menos disparos, menos ocasiones de peligro, menos goles y menos puntos pero, curiosamente, la rentabilidad que está consiguiendo tener el equipo en el binomio entre tiros a puerta y resultados no deja de ser positivo, pese a que lo óptimo sería aumentar la capacidad de generar ocasiones. En estas 23 jornadas, el Málaga ha tirado en 56 ocasiones, ha marcado 21 tantos y ha sumado 31 puntos. En 12º posición, a día de hoy está a solo seis puntos del play off, aunque conviene tener los pies en la tierra y no dejar de mirar, al menos de reojo, la parte baja de la tabla, también muy apretada.

Pero en la clasificación de disparos a portería rival, el Málaga CF está en puestos de descenso, es19º, cuarto peor de la categoría. Otro punto a mejorar si se quiere lograr el objetivo de la permanencia sin apuros.

Ramón, otra baja para Pellicer

El hombro de Ramón vuelve a fastidiar la progresión del canterano de Órgiva. Ayer, el plantel malacitano regresó al trabajo pero llegó la mala noticia de que Ramón sufrió una lesión en dicha articulación durante «un entrenamiento libre».

No es la primera vez que el mediocentro tiene que hacer un alto en el camino por culpa del hombro. La pasada temporada fue el derecho, que se le desencajó. El problema fue atajado y el futbolista pudo desarrollar el resto del curso con facilidad, pero en la recta final de la campaña durante un entrenamiento la lesión volvió a aparecer.

En esta ocasión, Ramón entrenará al margen del grupo todo lo que queda de semana, por lo que se espera que cause baja en el choque del domingo ante el Real Zaragoza. Queda en el aire la opción de que el joven futbolista pase por quirófano para tratar de erradicar totalmente esta dolencia que aparece de manera intermitente, aunque por ahora su postura ha sido la de evitar la intervención todo lo posible.

Lo positivo fue que Orlando Sá y Julio parecen ya recuperados de sus respectivas lesiones, así que en la enfermería solo quedan Benkhemassa e Hicham.