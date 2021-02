Adrián regresa este domingo a La Rosaleda por primera vez desde que abandonara el Málaga en el verano de 2020. El centrocampista madrileño ya fue protagonista en el partido de la primera vuelta marcando el 1-2 que no evitó el triunfo blanquiazul y ahora vuelve a la casa donde fue capitán hasta el curso pasado. Este jueves pasó por los micrófonos de Radio Marca y comentó cómo fue su salida del club de Martiricos y el estado actual personal y de su nuevo equipo, el Real Zaragoza, rival este domingo de los de Sergio Pellicer.

Temporada en Zaragoza. "No hemos comenzado bien. Tampoco es que estemos en una situación tranquila, pero sí en una mejor. Nos costó mucho entrar en el campeonato. Ahora parece que, con la llegada de Juan Ignacio Martínez, le ha dado un aire especial al equipo en el plano anímico. En lo personal intentando coger minutos poco a poco. He estado casi tres meses lesionado y no ha sido agradable".

Estado personal. "Por suerte, me encuentro perfecto físicamente. El entrenador lo supo en estos últimos dos partidos. Necesitaba coger minutos y ritmo. De aquí al final intentaré pelear por un puesto en el equipo y ayudar que es lo que más importa. No es una situación que se esperaba en el club. No soy de lesionarme mucho y siempre he tenido buena recuperación, pero, en este caso, se complicó más de lo normal".

Paso por el Málaga CF. "He estado tres años poco normales, porque han habido situaciones y momentos muy intensos. Eso hace que la unión sea más fuerte. El peor momento fue el descenso de Primera. El día del no ascenso no me pude reprimir. Tiene una parte emotiva con esa unión con la afición. Traía una mochila muy grande respecto al descenso y era como una forma de intentar resarcirme".

Estadios vacíos. "Zaragoza y Málaga, junto a Sporting, son los que más se han visto perjudicados por la falta de público. Son aficiones grandes y mucha masa social por detrás. Son muy intensas durante los partidos. Seguro que me hubiesen tratado con cariño. Hay veces en las que la justificación por la que no gustas no tiene lógica".

Salida del club. "Obviamente fue triste, pero muy agradecido a la vez por escuchar las palabras de Pellicer, Manolo y José María. Muy agradecido también al club por el vídeo de despedida. Te vas con un nudo en el estómago y, para mí, es algo muy reciente todavía. Cada semana hablo con gente de Málaga. Era complicado verme fuera de Málaga. Tenía que escucharles y tampoco quería dilatar mucho. Las cosas tenían que echar a andar y, con el tiempo, se ha visto que todos están haciendo un gran trabajo. Veo todos los partidos del Málaga cada vez que puedo".