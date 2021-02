Han pasado más de tres meses desde el último encuentro en el que el Málaga CF jugó en casa y logró que los tres puntos en juego se quedasen en Martiricos. Una estadística que lastra al conjunto de Sergio Pellicer en todos los sentidos: atrasa alcanzar el único objetivo de la temporada y, tal y como reveló el propio entrenador el pasado domingo, está suponiendo un foco de nerviosismo añadido para los jugadores.

El equilibro es imposible, ya lo decía la canción de Iván Ferreiro, pero la irregular dinámica de los blanquiazules deja entrever las carencias más peligrosas del equipo actual. Es cierto que las gradas despobladas de La Rosaleda dejan un vacío que no hay virtualización que pueda llenar, pero tampoco puede ser una excusa no sentir el aliento de los fieles malaguistas: todos los equipos están en la misma situación en esta campaña, marcada por la incesante expansión del coronavirus.

La victoria en Alcorcón en los últimos instantes del encuentro, a la postre, ha terminando convirtiéndose en un espejismo. El pobre bagaje en los tiros a puerta, que benefició al Málaga CF en Santo Domingo con un tiro y un gol, se volvió en contra de los intereses blanquiazules: el Zaragoza tampoco necesitó muchas ocasiones para batir en dos ocasiones la portería de Juan Soriano.

Los tres puntos de Alcorcón fueron importantísimos y sumar siempre será positivo. A fin de cuentas, lo que determina el futuro de un equipo a corto plazo es lo estrictamente cuantitativo, es decir, los puntos sumados, mientras que cómo se hayan logrado queda en un segundo plano. El problema llega cuando la mediocridad en el verde se hace una constante. Y lo cierto es que desde varias semanas, ya sea por fallos de concentración o por falta de efectividad, este Málaga no convence.

Al término del último encuentro, David Lombán entonó el mea culpa y aseguró que tanto él como sus compañeros tenían que hacer un ejercicio de autocrítica. «Tenemos que buscar la solución a los problemas en casa, porque es importantísimo para conseguir el objetivo», analizó el asturiano. El buen rendimiento que demostró el equipo, logrando anteponerse de las numerosas adversidades sufridas para la planificación de la temporada, se han difuminado con el paso de los meses.

Aunque de puertas para fuera, pese a la derrota del domingo, con 31 puntos el equipo sigue instaurado en la 12º posición de la clasificación liguera. No obstante, el quiero y no puedo que está marcando los enfrentamientos ligueros del actual equipo no debe extenderse más allá en el tiempo. De seguir así, el final de temporada se puede convertir en largo y agónico, algo que ya sucedió el curso pasado, cuando la permanencia no se logró hasta la penúltima jornada de la competición. La idea de este curso era, con recursos humildes pero efectivos, no prolongar la agonía de la permanencia.

Suspenso en defensa

Este Málaga, con 31 goles en contra, está entre los equipos que más tantos reciben de la categoría. Solo el Cartagena con 33 y el Castellón con 32 superan la mala estadística de los boquerones. Estadísticas muy lejanas a los números que lograban los blanquiazules la pasada campaña, en la que tampoco llegaron a destacar en ataque pero al menos contaban con una protección sólida en la meta propia.

Asimismo, el encuentro contra el Real Zaragoza de Juan Ignacio Martínez dejó al descubierto la poca eficacia defensiva del equipo en las jugadas en estático. De los 31 tantos encajados, 12 llegaron a balón parado, constituyendo otro gran reto del conjunto de Pellicer en el futuro próximo.