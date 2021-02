Todavía queda margen para que empiecen a saltar las alarmas, pero la afición malaguista ya echa en falta alegrarse con más frecuencia de los resultados de su equipo, y con más ahínco en esta temporada en la que los estadios de fútbol se quedan vacíos un fin de semana tras otro. Y pese a que no haya llegado el momento en el que echarse las manos a la cabeza y lamentarse, sí ha llegado la hora de demostrar que se ha trabajado para mejorar las carencias que llevan semanas lastrando al conjunto de Sergio Pellicer. Esta noche, en El Molinón, la exigencia será mayúscula y puntuar todo un reto.

El mal sabor de boca que se quedó la pasada jornada tras la derrota ante el Real Zaragoza sigue haciendo mella y los miembros del plantel blanquiazul son conscientes de la mala racha que están atravesando, que también les pasa factura a nivel mental. Es por ello que salir del césped del Enrique Castro «Quini» con un buen resultado bajo el brazo se antoja trascendental para sentar las bases de una hipotética mejora del conjunto boquerón.

Pero hay razones para la esperanza, y más en El Molinón. En 2017, la visita de los malaguistas a Asturias supuso un antes y un después, el tan deseado giro de guión que busca la plantilla actual. Con Míchel en el banquillo, la victoria en Gijón trajo consigo un cambio de mentalidad que llevó al equipo a desencadenar varias victorias consecutivas dentro y fuera de casa para finalizar con tranquilidad la temporada en una posición cómoda. No obstante, poco queda de aquel Málaga CF y de aquel Sporting de Gijón. Si los asturianos en aquel entonces luchaban por no descender a Segunda, ahora están inmersos en plena carrera hacia el ascenso. Aunque con cierta irregularidad, el equipo de David Gallego se mantiene en la parte alta de la clasificación, dándole acceso a los play off para jugarse el ascenso a Primera. Con este escenario, el Málaga llega al norte para ser un incordio y encauzar su objetivo.

Movimientos de última hora

Y una jornada más, Pellicer y su cuerpo técnico tendrán que lidiar con una baja sensible para sus esquemas. En el entrenamiento de ayer, último antes de viajar a Gijón, Luis Muñoz se convirtió en baja de última hora. El de Nueva Málaga acusó molestias en el pie derecho después de recibir un golpe en la zona durante la sesión de trabajo. Una contusión que le convirtió en el gran ausente de la convocatoria.

Pese a esta baja, los blanquiazules cuentan con el alta de Ramón Enríquez, recuperado de sus problemas en el hombro. Además, Escassi y David Lombán, que han estrado toda la semana con labores preventivas y entrenando con mucha cautela, también se suman a la causa de ayudar al equipo a puntuar en El Molinón. Además de Luis Muñoz, se quedaron en tierra Benkhemassa, Hicham y Quintana, siendo la ausencia de estos tres últimos esperada para el cuerpo técnico costasoleño.