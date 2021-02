Desde que la querella criminal contra Al-Thani impulsada por la Asociación de Pequeños Accionistas prosperase, el Málaga CF está inmerso en una revolución sin precedentes en todos los ámbitos del club que se prolonga ya desde hace más de un año.

La APA ha sido una pieza clave en esta reestructuración y el proceso judicial que supondrá el fin definitivo de la gestión del club de Martiricos por parte de la familia catarí. Antonio Aguilera, presidente de la agrupación de minoritarios, analizó ayer en los micrófonos de Onda Cero las claves del futuro blanquiazul. Para Aguilera, de cara a la nueva era del Málaga CF tras los juicios a Al-Thani, habrá que ejecutar una ampliación de capital que ascienda a los 25 millones de euros. «Calculamos que podría ser para octubre y si se reúnen los magistrados a mediados de mayo, la sentencia podría salir en junio. Entonces el administrador debería convocar la junta de accionistas de Nas Spain 2000 y de Nas Football. Una vez que se pongan de acuerdo debería convocarse una junta extraordinaria en la que se podría aprobar la ampliación de capital», explicó el máximo dirigente de la APA.

Los socios minoritarios están muy satisfechos con el trabajo realizado por José María Muñoz desde inicios del pasado 2019

En líneas generales, en los minoritarios están muy satisfechos con el trabajo realizado por José María Muñoz desde inicios del pasado 2019. «Había muchos problemas, pero se están solucionando todos y resolviendo deudas pasadas. La próxima temporada se nos va a abrir mucho la luz», remarcaba Aguilera. Igualmente, aseguró que el club podrá acabar la temporada sin pasar ningún apuro económico, pagando religiosamente a los jugadores de la plantilla, cuerpo técnico y demás trabajadores de Martiricos.

También vaticina que Muñoz siga administrando al Málaga CF un año más. «El mandato que empieza hoy expira el 21 de agosto. Lo está haciendo perfectamente bien en economía de guerra. Lo está haciendo con mucha seriedad, los trabajadores están contentísimos con él y ven que se les reconoce el trabajo».

Posibles compradores

La pregunta del millón: ¿En qué manos quedará el club malacitano en la era post-Al-Thani? Aún falta mucho para encontrar las respuesta, más aún teniendo en cuenta que tiene que finalizar los procesos del jeque y también los que implican a Blue Bay. Pero independientemente de ello, Aguilera no duda en afirmar que son muchos los interesados en desembarcar en Málaga. «La semana pasada se puso en contacto una persona que lo quería comprar. Preguntó cuánto valía. El Málaga no está en venta porque los propietarios no venden. Tenemos que esperar unos plazos».

La APA abogan porque los nuevos dueños del club boquerón sean de la casa de cerca

Y después de esta mala última experiencia con la presidencia, desde la APA abogan porque los nuevos dueños del club boquerón sean de la casa de cerca y si hay que decantarse por una opción internacional, que sea porque llega con una apuesta «que demuestre fehacientemente que viene a luchar por el Málaga» y que sean conocedores del equipo, la tierra y su historia.

Todas estas novedades serán analizados en profundidad mañana mismo, en la comparecencia de Muñoz ante los medios de comunicación en La Rosaleda.

Mejora deportiva

Con la llegada del administrador judicial a los despachos de Martiricos, el club comenzó a sanear sus cuentas. Aunque no hay que olvidar que la viabilidad institucional está profundamente ligada al buen estado deportivo de la primera plantilla. En ese sentido, el pasado verano Manolo Gaspar -recién renovado hasta 2023- fue capaz de lograr la mejor plantilla posible con el limitado margen económico con el que contaba. Ahora, después de una mala racha, los resultados empiezan a ser satisfactorios, acercando así el objetivo de la permanencia lo antes posible.

El equipo sigue avanzando en la planificación de cara a la próxima campaña. Después de las renovaciones de varios jugadores de La Academia, presente y futuro de la entidad, y del propio Gaspar, uno de los siguientes temas a abordar será la también prolongación de la vinculación de Sergio Pellicer y su cuerpo técnico en el banquillo malaguista. Manolo Gaspar, en Canal Sur, aseguró que para él, el míster de Nules «es la pieza más importante del proyecto y eso lo sabe él». Además, no cree que haya ningún problema en que Pellicer siga al frente del buque costasoleño.