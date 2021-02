Con una claridad y sinceridad apabullante, José María Muñoz dio su tercera rueda de prensa en La Rosaleda desde que ostenta el cargo de administrador judicial blanquiazul. Y una vez más, quiso hacer hincapié en que él no es un personaje mediático: “no he venido por postureo”. Además, aseguró que no tenía previsto comparecer ante la prensa, pero ante la solicitud de numerosas entrevistas, incluso a nivel nacional, prefirió no hacer agravio comparativo. “Estoy en deuda con usted por el trato recibido en este año y medio”.

En primer lugar, quiso aclarar algunas críticas recibidas por su presencia en actos del club. “Quiero dejar muy claro que Paco (Francisco Aguilar) es el representante institucional y da señorío al Málaga, pero no está en la gestión diaria y hay que estar en contacto con las instituciones”. Gracias a retomar el contacto con la Liga o la Federación, La Rosaleda ha acogido en los últimos meses la fase de ascenso a Segunda, un partido de Supercopa de España, la final de Copa del Reina y el próximo duelo de clasificación entre Noruega y Turquía.

Muñoz, que también está en contacto directo con la jueza que instruye el caso, quiso hacer hincapié en que el club no está en venta. “No avalo ningún proyecto, no defiendo ningún interés personal o de un grupo, estaré en el cargo tres meses, seis o cuatro años”. Asimismo, subrayó que hasta que no haya una sentencia firme, Al-Thani y sus familiares son inocentes. “Son inocente. España es un estado democrático y de derecho. Ellos siguen teniendo las mismas acciones hasta que siga el proceso judicial. Insisto”.

Las labores de equilibrio financiero han sido determinantes para el club, tal y como ha ido detallando el administrador judicial en todas sus comparecencias. “Cuando llegamos al Málaga no había dinero ni apoyo para terminar el año, por eso se vendió a Antoñín, gracias a eso se pudo acabar la temporada y quiero decir que no hubo ninguna oferta mejor”.

El club se ha tenido que enfrentar a un sinfín de problemas añadidos. El último, una condena del TAS de 500.000 euros por no cumplir contrato con Amrabat y el Galatasaray con la disputa de un partido amistoso. En resumen, gracias a los ERE y la cancelación de los contratos de alquiler de las viviendas de Al-Thani o el campo de atletismo, el club se ha ahorrado 1.805 millones de euros en lo deportivo y 519.000 en lo no deportivo.

Como en cualquier otra cuestión judicial, los plazos serán largos por ello el administrador trabaja en varios posibles escenarios. No obstante, quiso aclarar con bastante contundencia que cuando termine su cometido en el Málaga CF, volverá a su despacho. “Esto para mí no tiene más recorrido, pero mientras no se soluciones en procedimiento estaré aquí”, comentó.

(Habrá ampliación)