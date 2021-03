Sergio Pellicer habló en rueda de prensa en la previa del encuentro de este domingo entre el Málaga CF y el Logroñés (14.00 horas) en Las Gaunas, estadio que conoce a la perfección. El técnico de Nules no ofreció en esta ocasión una convocatoria de los citados para el encuentro en tierras riojanas, pero aseguró que Stefan Scepovic, nuevo fichaje blanquiazul "ha entrado en la dinámica perfectamente" y "está preparado" para ayudar al equipo, aunque deberá esperar a que llegue el transfer para poder jugar. Según confirmó el míster, es probable que el serbio viaje con el equipo por si la documentación llegase a tiempo.

Scepovic. "Está preparado. Posiblemente viaje pero va a estar en una situación muy parecida a la de Orlando en Tenerife, por el tema del transfer. Hasta última hora no sabremos. Está preparado, viene sin competir, es otra alternativa más en ataque. Ha entrado en la dinámica perfectamente. Es un soldado más para conseguir el objetivo. Stefan tiene unas características muy concretas, de '9' referencia. Va bien de espaldas, en el juego aéreo. Le veo ilusionado. El Málaga es el mejor escenario para los jugadores que tienen que empezar a brillar otra vez".

UD Logroñés. "Es un partido tremendamente complicado. Está compitiendo muy bien. Es un equipo de rachas, es muy difícil ganar en esta categoría. El margen de error es mínimo. El otro día en la última jugada se le fueron dos puntos. Ha recuperado a jugadores que estaban lesionados. Tiene una idea muy clara, quiere tener el balón, busca velocidad por fuera y centros. Va a ser un partido tremendamente duro".

Hicham. "Es un caso que tenemos que ser muy precavidos. Se ha entrado en un bucle y nuestro objetivo es mirar todas las opciones para poder mejorar y que nos pueda ayudar en este tramo último. Lo primero es el jugador, que sufre, y nuestro objetivo es que pueda tener cargas de entrenamiento. El otro día entró en la convocatoria, pero volvió a no sentirse cómodo. Soy optimista, podrá ayudarnos".

Luis Muñoz. "La clave es es lo que trasladan los jugadores en los entrenamientos. Me extrañaba que no tuviera ocasiones. Tenía alma de delantero desde las categorías inferiores. Era un central que miraba hacia adelante. Es un jugador polivalente. Su nueva posición la hemos visto en el día a día del entrenamiento. Le damos libertad en ataque para moverse con criterio y lo está haciendo a la perfección. Hoy en día no se puede etiquetar a un jugador en una posición. Hay que darle continuidad".

Vuelta a Las Gaunas. "Vuelvo a un sitio donde tuve una experiencia personal y profesional que fue brutal. Aparecí de una manera interina, pero no deseada. Siempre que voy a un sitio, en este caso Logroño, tengo muchos amigos y siempre va a ser especial volver. Vamos a buscar tres puntos importantes ante un equipo que en los últimos partidos no está cosechando los resultados deseados, pero que está compitiendo muy bien, es un equipo de rachas que en la primera vuelta logró seis victorias consecutivas, algo muy difícil en esta categoría. Su entrenador lleva mucho tiempo, maneja diferentes estructuras y ha recuperado jugadores para, no varias la idea de juego, pero sí recuperar el balón, sacar centros y tener mucha velocidad por fuera. Nosotros, a intentar seguir con ese aire a favor. Y que los pequeños detalles vayan a favor. Teniendo ocasiones y siendo solidarios a nivel defensivo".

Lesión de Ramón. "Cuando ocurrió el tema del hombro estuvo tres partidos en los que buscábamos que fortaleciera la zona. Ahora mismo no es un problema del hombro, ha cogido fuerza. No está al 100% pero ya está casi. Ahora hay otro problema, en la espalda y el glúteo. Espero que la semana que viene desaparezcan esos problemas. Con el hombro hay que estar en alerta, lo vivimos con Ricca. Pensamos que va a poder ayudarnos".

Paso a paso. "Los jugadores tienen que ser ambiciosos, pero sabemos lo duro que es cada semana. Las estadísticas están ahí. El equipo está haciendo un trabajo inmejorable, pero tenemos que estar en alerta. Una victoria te hace mirar hacia arriba y una derrota hacia abajo. El objetivo es lograr los 50 puntos, pero aquí no se relaja nadie. Sería un grave error marcarnos un objetivo más allá del partido siguiente. Me gusta que los jugadores sean ambiciosos, pero la realidad es conseguir tres puntos mañana. Hay que ser comedidos, humildes y ambiciosos a la vez".