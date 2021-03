El Málaga inicia el último tercio de LaLiga Smartbank, momento decisivo de la competición donde deberá ganarse la permanencia en la categoría y el derecho a soñar con algo más si las cosas salen a pedir de boca. El conjunto blanquiazul ha llegado a este tramo final del campeonato en una posición privilegiada para lograr la salvación, pero ahora toca rematar la faena. Los de Pellicer tienen ya en su haber 37 puntos, a solo 13 de los 50 que garantizan, a priori, mantenerse en Segunda División y una victoria en Las Gaunas (14.00 horas/Movistar LaLiga) le llevaría ya hasta los 40 puntos a 13 jornadas para el cierre de la Fase Regular.

El equipo de Martiricos viene de ganar en casa al Sabadell (2-0) en un partido muy completo y quieren alargar su buen momento superando al UD Logroñés, un rival directo por la permanencia, 16º en estos momentos con 31 puntos, seis menos que el Málaga. Los de Pellicer quieren sumar su segunda victoria consecutiva, algo que no consiguen desde la 7ª jornada de LaLiga, allá por el 22 octubre del año pasado. Otro triunfo ante un rival de la zona baja le llevaría a aumentar aún más su ventaja con los puestos de descenso y además le daría alas para soñar con cotas mayores. En caso de vencer, los blanquiazules alcanzarían la 9ª plaza, a seis puntos del Rayo Vallecano, sexto con 46.

La oportunidad de dar otro paso adelante es muy buena, más aún viendo la dinámica en la que llega al choque el cuadro riojano, aunque esto a veces no beneficie en nada al Málaga. Los de Sergio Rodríguez todavía no saben lo que es ganar en la segunda vuelta de la competición, llevan ocho jornadas sin conocer la victoria y solo han logrado un triunfo en las últimas 15 fechas ligueras. La mala racha que arrastran desde hace meses ha llevado a los rojiblancos a estar ahora en una situación muy delicada en la tabla, con muy poco margen sobre la zona de descenso.

El conjunto blanquiazul quiere aprovechar las dudas de su rival, pero no sabrá hasta última hora si podrá contar con su nuevo fichaje, Stefan Scepovic. El delantero serbio, que llega para sustituir al lesionado Pablo Chavarría, ha viajado con la expedición blanquiazul hasta tierras riojanas pero hasta el último momento no se sabrá si podrá jugar. En el club están a la espera de que la Federación japonesa mande la documentación necesaria para que el balcánico pueda debutar, pero en la noche del sábado aún no había ocurrido tal cosa.

Los que seguro no estarán presentes en Las Gaunas son los lesionados Orlando Sá, Cristian Rodríguez, Ismael Casas, Hicham y Ramón. Con este panorama, habrá un cambio obligado en el once con respecto al partido anterior. Alexander González tendrá que entrar en el lateral derecho por Casas. Por lo demás, pocas novedades más se esperan, con la duda siempre de quién será elegido para defender la portería.

El Logroñés también llega al partido con algunas ausencias destacadas. El entrenador de los riojanos ya confirmó que Jon Errasti y Gorka son bajas confirmadas para el partido y que Zelu y el exmalaguista Dani Pacheco están entre algodones.

El Málaga quiere ganar y acercar aún más el objetivo de la permanencia en su visita a Las Gaunas. El rival llega en crisis y los de Pellicer en buena dinámica, ahora falta confirmar esas sensaciones sobre el césped. Desde las 14.00 horas, con arbitraje del alicantino Saúl Ais Reig, en juego tres puntos de vitales para los intereses blanquiazules.