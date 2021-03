Con tres puntos más en el bolsillo y una sonrisa en la cara, Sergio Pellicer sabe que las licencias para soñar son gratis. "Soñamos despiertos pero sabemos cuál es la realidad", destacaba el míster de Nules al término del 0-1 ante el Logroñés en el Nuevo Las Gaunas.

"Hemos encadenado dos victorias consecutivas, algo que desde el inicio no se conseguía. El equipo ha ganado regularidad, juego y desarrollo, todo lo que transmiten los jugadores son cosas positivas. Pero sabemos perfectamente lo que cuesta cada punto, cada victoria. Esta es la línea a seguir".

Asimismo, el técnico blanquiazul hizo hincapié en que pocos creerían que después de todos los varapalos que ha recibido el club desde principios de año, tendrían a estas alturas 40 puntos en su contador. "Pero el discurso no va a cambiar: humildad y ambición. Estoy orgulloso del equipo y cómo ha sabido recomponerse, cuando pase el tiempo se valorará el trabajo inconmensurable del grupo. La entrega, el espíritu y el sacrificio son el camino".

También destacó que la situación del Logroñés no es la más fácil, aún así subrayó que están "compitiendo a un nivel muy alto". "Ellos han empezado mejor y hasta el minuto 35 el partido estaba donde ellos querían. A nosotros nos gusta transitar y que pasen las cosas rápido. La sensación era que cualquier error podría decantar hacia un lado u otro, aunque en la segunda parte, exceptuando las últimas acciones, hemos estado mucho más en campo rival, hemos tenido más ocasiones". En esta dirección, no Pellicer no quiso entrar a valorar el 'gol fantasma' de Luis Muñoz: "Si no lo han dado, con todas las herramientas que hay, pues no habrá entrado", zanjó.

En cuanto a dos nombre propios, el preparador blanquiazul quiso poner en valor el gran trabajo de Caye Quintana. "Ha hecho un trabajo que no se ve, de desgaste. A los delanteros se les prima por los goles, pero a veces un entrenador valora otros méritos y para mí Caye los tiene". También comentó que el cambio no se debe a ninguna lesión, "ha sido solo un golpe, esperamos que no sea nada".

Otro nombre a destacar fue el de Loren Zúñiga y sus primeros minutos con el primer equipo. " Viene actuado muy bien en el juvenil y cada vez que entrena con nosotros le vemos cosas pero hay que tener calma. Es un buen día para él, esto también es un mensaje también para todos los chicos. El Málaga es un club de cantera por bandera y nosotros no ponemos muros. Este partido le vale por 10 en su categoría. Tiene que seguir mejorando. Lo que marca mucho a un jugador joven es la forma de llegar a ser profesional, que sea de forma equilibrada a nivel emocional y con los pies en el suelo. No damos oportunidad por ponernos medallas, sino por lo que demuestran. Un chico más que sumamos para el grupo, ahora que siga trabajando y dando pasos poco a poco".

Por último, con estos 40 puntos Pellicer insiste que el objetivo son los 50. "Hay diferencia con los de abajo pero tenemos que sellar cuanto antes los 50 puntos. Después podremos hablar del siguiente paso, pero no nos podemos meter más presión este año. El mensaje es de ilusión, pero comedido. Ahora a pensar en Tenerife y poder conseguir tres victorias seguidas esta temporada. Ahí tenemos otro desafío, esto es un desafío continuo. Esperamos poder recuperar jugadores".