Hubo una jugada que marcó el devenir del partido. El gol del Tenerife estuvo marcado por la polémica. Folch se adelantó a Juan Soriano pero entró con la plancha por delante. Ni el árbitro de campo ni el de la sala VAR consideraron la acción como punible. Obviamente, la rueda de prensa de Sergio Pellicer giró en torno a esa jugada. En su línea habitual, el míster blanquiazul quiso ser comedido: "Sabemos que el fútbol tiene circunstancias que cualquier acción es un tema de interpretación. Nos sentimos perjudicados en tema de interpretación, pero no es excusa".

Valoración del partido. "Creo que ha sido un partido contra un rival muy físico. Se ha demostrado a raíz del empate. Era un partido igualado, de cometer pocos errores. Partido de pocas ocasiones, con dos equipos sabiendo a lo que tenían que jugar. Nos faltó tranquilidad, hemos tenido alguna pérdida, pero no estaba ocurriendo nada. En la jugada del gol, no la he visto, prefiero ir a casa verla tranquilamente. El empate es justo. Estamos yendo al límite. Nos ha faltado tener más tranquilidad cuando teníamos la pelota. Nos ha costado. Muy contento por el trabajo del grupo. A la larga vamos a valorar estos puntos. Estoy contento, tenemos que darle continuidad. Queríamos sumar los tres puntos, pero es muy difícil. A pensar en Cartagena".

Joaquín Muñoz. "Era el momento de darle descanso. Que pudiera entrar en los últimos minutos. Ha sido por eso. Va a haber más cambios, por la similitud de la plantilla. La competición nos lleva al límite. Ahora tenemos la baja de Joaquín para el próximo partido, a ver cómo está Escassi. Hay que ver cómo estamos en comparación con hace seis meses en Tenerife".

Gol polémico. "No la he querido ver, cuando hay tema de interpretación sabemos lo que puede ocurrir. Los entrenadores, jugadores, estamento arbitral, todos... no podemos hinchar pecho. El fútbol te da circunstancias que no sabemos cómo queda esa interpretación. No quiero indagar más en ese aspecto. Contra el Logroñés fue una acción clamorosa y ganamos 0-1, pero te pueden empatar. No somos victimistas, no buscamos excusas. Me quedo con el trabajo del equipo, lo ha dado todo. Antes del empate no estaba ocurriendo nada, marca todo."

¿Queja formal? "Sabéis perfectamente que el entrenador está en la diana. No quiero entrar en un victimismo de quejarme par esconder el empate. Digo que no podemos hinchar el pecho en cualquier colectivo. Sabemos que el fútbol tiene circunstancias que cualquier acción es un tema de interpretación. Nos sentimos perjudicados en tema de interpretación, pero no es excusa. Quiero mandar un mensaje a mis jugadores: tenemos que seguir en esa línea, llevo un año y dos meses y no he buscado excusas. Nos tenemos que focalizar en el día a día y en el verde. Me mantengo al margen, solo quiero felicitar a mi equipo".

Cambio en el Tenerife. "En la segunda parte hemos tenido pérdidas que nos han restado confianza. Nos ha faltado esa fase ofensiva, buscar desequilibrio por fuera, ser más profundos. El rival ha cambiado su plan, no tiene nada que ver al Tenerife de los últimos partidos. Hay rivales que están cambiando cuando juegan contra nosotros. Es muy difícil esta categoría. Estamos al límite a nivel físico y mental".

Escassi. "Ha podido aguantar, se ha encontrado bien. Vamos a ver mañana con el médico, las pruebas que se le pueden hacer. Puede tener un esguince de rodilla, vamos a ser precavidos y cautos".

Luis Muñoz. "Son rachas. Hemos ido ajustando a nivel táctico las posiciones, el sistema de juego. Llega de segunda línea. También Jozabed, aunque hoy no las ha tenido. Me alegro, me da igual quién marque o quién dé la asistencia. Anteponemos el colectivo a la individualidad. Esas posiciones interiores nos dan llegada de segunda línea. El gol es el sueño de todo, para conseguir el objetivo cuanto antes".

Por su parte, Luis Miguel Ramis, técnico del Tenerife, también fue preguntado por la acción del gol polémico que le dio el empate a su equipo. "Hay dos jugadores, no sé si llegan a chocar. Folch se adelanta. Entiendo que lo han visto en el VAR y la han dado por valida. Poco más", dijo.