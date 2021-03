En un mes de marzo que se antojaba vital para que el Málaga CF caminase en la buena dirección hacia certificar la permanencia, el conjunto de Pellicer ha logrado además sacar a relucir su mejor versión. La preocupación de meses anteriores ha dado paso a un escenario de ilusión en el que los blanquiazules van superando escollos y cumpliendo metas. La marcada para este fin de semana sería sumar la tercera victoria consecutiva, una positivísima racha que aún no han podido encadenar los miembros del plantel costasoleño en la presente temporada.

Pero no será una sencilla labor ante un CD Tenerife que ha experimentado una gran mejora desde que Luis Miguel Ramis tomó los mandos del equipo a finales del pasado 2020. Tanto es así que Pellicer destaca que, en estos momentos, el cuadro insular tiene «números de play off». Además, de los últimos seis enfrentamientos han conseguido ganar cuatro y en la tabla se encuentran justo por detrás del Málaga CF, con un único punto de desventaja. De esta manera, destaca y mucho la enorme igualdad con la que llega este duelo a la hora del café.

La buena noticia en el Málaga CF es que Pellicer ya podrá contar con una ficha profesional más, la de Stefan Scepovic. El míster de Nules sigue la estela de las últimas semanas y no da ninguna pista sobre los protagonistas del encuentro hasta instantes previos al pitido inicial aunque todo apunta que el serbio, nueva pieza de ataque para el engranaje malacitano, debute con la «14» blanquiazul. Lo más probable es que no salga de inicio, pero según el devenir del partido y el desgaste de los jugadores, antes o después ingresará al verde de Martiricos. Sobre todo después de que, en la rueda de prensa de ayer, Pellicer destacase que el esfuerzo físico de los jugadores es descomunal. «Hay jugadores que están al límite, y cada día de entrenamientos cuando veo al doctor me echo a temblar porque puede haber una noticia mala», comentó.

Después de arrastrar una losa anímica y de malos resultados en La Rosaleda, las victorias ante Rayo Vallecano y Sabadell -además de la última a domicilio frente al Logroñés- han hecho que el equipo experimente un giro de 180º y que la ilusión y el trabajo recompensado sean la máxima semana tras semana. Además de la novedad de Stefan Scepovic y la buena labor que están desempeñando los jugadores en línea defensiva, seguirán dando el callo en ataque Joaquín Muñoz, el capitán Luis Muñoz, un Caye Quintana al que solo le falta reencontrarse con el gol y un Yanis Rahmani que, después de muchos intentos infructuosos, la semana pasada también logró el desbloqueo en forma de gol.

Ensayo prepartido

En la mañana de ayer, Pellicer dio las últimas directrices del equipo antes del duelo de esta tarde ante el Tenerife. Después de toda una semana de trabajo, los blanquiazules realizaron una sesión de algo más de hora y media en la que no hubo cambios ni sorpresas con respecto a los últimos días.

Para esta jornada, seguirán causando baja David Lombán -positivo por Covid-19 desde la semana pasada-, Orlando Sá que cuenta con el permiso del club para ausentarse, además de los canteranos tocados que han estado al margen la mayor parte de la semana: Isma Casas, Ramón Enríquez e Hicham tras una recaída.

Sin mayores sorpresas, esta mañana se conocerá la convocatoria definitiva para este partido en la que, debido a las lesiones y demás ausencias, quedará completada con jugadores del filial que estuvieron ayer en la victoria 0-2 en Melilla.