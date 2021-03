La afición del Málaga CF ha terminado de explotar tras la enésima polémica decisión arbitral que le ha perjudicado en lo que va de temporada. El gol encajado frente al Tenerife, tras una clara falta por juego peligroso a Juan Soriano, privó al conjunto de Martiricos de sumar tres nuevos puntos que le hubieran acercado aún más al objetivo de la permanencia y la hinchada blanquiazul dice «basta».

No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que el Málaga se siente gravemente perjudicado por la actuación del colegiado, ya sea el de campo o el que actúa desde la sala VAR, en lo que va de curso. En la retina del malaguismo hay un buen número de acciones que han sido decisivas para que el Málaga haya perdido puntos por el camino, y el tanto del tinerfeñista Ramón Folch de este domingo ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Un pisotón de Juande totalmente involuntario que fue señalado como penalti a favor del Leganés en La Rosaleda (1-2), un gol del Cartagena con un jugador rival en fuera de juego «posicional» que intenta jugar el balón y distrae al meta blanquiazul en otro partido que voló de Martiricos (1-2), otra acción similar en el encuentro en Almería cuando el partido marchaba 1-1 -el Málaga terminó perdiendo ese partido 3-1-, la dudosa expulsión de Yanis Rahmani en el encuentro de la primera vuelta frente al Logroñés (0-0), un claro penalti sobre Joaquín Muñoz en Albacete (1-1), una clara mano de un jugador del Oviedo en su propia área que no fue señalada porque a criterio de los colegiados no era punible por tenerla apoyada (1-1), otra mano clamorosa de un jugador del Logroñés hace dos jornadas -por suerte ese partido se ganó- y este pasado fin de semana el gol del Tenerife tras un claro juego peligroso que supuso el 1-1 definitivo. La lista de todas estas jugadas, ahora llamadas «interpretables» para siempre excusar al trencilla de campo y la no intervención de su compañero que trabaja en el VAR, es larga, pero lo sorprendente e indignante es que esa interpretación siempre haya caído a favor del contrario.

Todas estas polémicas jugadas han privado al Málaga de tener un número de puntos suficiente como para tener asegurada la permanencia en Segunda y estar metido de lleno en la lucha por el play off de ascenso -ahora está a 8 puntos-, pero de momento desde el seno del club guardan silencio. Esta ausencia de queja formal a nivel institucional empieza a echarse en falta por buena parte de la afición. «Al Málaga todos los años le perjudican bastante. Es un club fácil de pitar porque nadie protesta, ni da la cara, ni da un porrazo en la mesa. Pensamos que alguien del club debe dar un paso al frente y decir «basta ya» de estos arbitrajes contra el Málaga. A día de hoy nadie lo hace. El administrador, Manolo Gaspar, Martín Aguilar, el propio entrenador... Quien sea, pero que nos represente en ese sentido», dice Javier Martínez, presidente del Frente Bokeron. Preguntado sobre si estas actuaciones arbitrales son premeditadas o no, Martínez duda: «No sabría decirte si es premeditado o por el nivel de los árbitros que tenemos en España. Ni con VAR son medianamente buenos».

Por su parte, Miguel Molina, presidente de la Federación de Peñas Malaguistas, piensa que se están llevando a cabo «unos arbitrajes nefastos, como a otros equipos». «Nosotros miramos lo nuestro. Es inconcebible que no haya quejas oficiales. Todo el mundo está callado. Por las circunstancias del fútbol, los entrenadores no pueden hablar», comenta.

«No sé si es porque los pueden sancionar. Como aficionado, me quejo. Se ve que es falta. Ni el árbitro, ni el linier, ni nada. Hay controversia en el tema arbitral. Las manos para uno son de una forma, para otros de otra. No hay un patrón para arbitrar todas las jugadas», añade Molina, que cree que «el club debe hacer un comunicado». «El administrador judicial no hace declaraciones. El club debería hacer una queja al estamento arbitral, con respeto. Ya son muchas malas interpretaciones. A ver si se ponen de acuerdo los árbitros en un criterio para estas jugadas», finaliza.

Entre otras, la Peña Malaguista Benamiel también mostró su indignación a través de las redes sociales tras el encuentro frente al cuadro chicharrero. «Hacemos un llamamiento al malaguismo. Para elaborar un vídeo resumen de fallos del arbitraje al @MalagaCF os pedimos que nos ayudéis compartiendo todos los enlaces de YouTube que encontréis (solo esta temporada)», pedía en Twitter a la hinchada boquerona.

La afición malagueña alza la voz contra los arbitrajes, falta por ver si en los próximos días, ya sea entre bambalinas o públicamente, el club eleva una protesta oficial ante una situación que ya empieza a ser insoportable.