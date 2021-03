Sergio Pellicer salió a sala de prensa pocos minutos después del comunicado que emitió el club sobre la labor arbitral. Fue uno de los temas destacados de su comparecencia, pero el técnico blanquiazul prefiere que el foco se centre en el partido y los jugadores para sacar los puntos en "un partido de mucho nivel" ante un rival "que es el mejor de la categoría a nivel de ataque posicional".

Objetivo. "Queda mucho, queremos sumar esos 50 puntos y ser ambiciosos. Sabemos lo que cuesta, cuesta muchísimo puntuar. Ahora tenemos una distancia bastante importante, pero a seguir sumando y mirar para arriba. Sabemos que cada partido, entre lesiones y sanciones, nos marca un registro totalmente diferente".

Rival. "Mañana tenemos un partido de mucho nivel y mucho desgaste contra un rival que es el mejor de la categoría a nivel de ataque posicional, ritmo de circulación y es el que más genera ocasiones. Es el equipo que más ocasiones genera, no se corresponde al porcentaje de goles, es muy difícil que ellos no tengan un mínimo de ocho ocasiones claras y tendremos que ser más contundentes. Debemos ser un bloque junto para atacar mejor a este perfil de equipo. Tenemos que defender muy bien y atacar mejor".

Polémica arbitral. “Esto no es una lucha abierta. El comunicado queda claro perfectamente. Entendemos la situación. Después del partido ante el Tenerife hay que ver las imágenes más tranquilo y entiendo a mi compañero José Gomes viendo las imágenes a 180 pulsaciones. Nos jugamos mucho. El primero que sale siempre es el entrenador. Está clara la opinión que tenemos. Somos seres humanos, nos equivocamos. Por más que haya unas reglas escritas siempre habrá una acción que no lo está. Y eso deben manejarlo todos los profesionales. Habrá errores, pero por lo menos no volvamos años atrás. El comunicado del club es un comunicado de todos. Que mañana sólo pensemos en fútbol, porque los protagonistas son los futbolistas. Todo debe quedar de lado por el bien del fútbol”.

José Gomes, técnico del Almería. “Vienen bien las palabras de compañeros de profesión, en este caso de alguien que ha estado en la casa. Soy la cabeza visible, pero detrás de esta silla hay más gente. Nos estamos sintiendo con el trabajo bien hecho de todo el grupo y de todo el club nos estamos sintiendo más respetados y estamos haciendo las cosas bien”.

Posible alineación. “Cuando nos referimos a que estamos al límite es por las circunstancias de la competición y por la tesitura que tenemos. Anímicamente el equipo está fuerte con todo lo que ha ocurrido. Se ha sabido recomponer. Veremos cómo están en el entrenamiento. Tenemos las mismas dudas, Jozabed y Jairo acabaron con pequeñas molestias. A ver si podemos recuperar a los que no participaron en Cartagena. Está claro de que va a haber cambios, nuestro pensamiento está en el partido de Almería, pero no dejamos de olvidar que queda mucho en el tramo de la competición y que es buen momento para que aparezcan otros futbolistas. Las dudas que tenemos serán hasta mañana. Deberemos tener un plan de inicio y otro plan de partido. Tenemos la incertidumbre de no saber hasta última hora qué jugadores están o no. Ramón, que ya participó, Ismael que no sabemos. Jozabed, Jairo… David Lombán que va a poder estar para ayudarnos. Sobre todo esa incertidumbre, pero no tenemos que buscar excusas. Debemos mirar hacia adelante”.