El Comité de Competición ya se ha pronunciado sobre la denuncia que realizó el Melilla CD hace unos días y las noticias no son nada positivas para el Atlético Malagueño. El partido que disputó hace una semana y que se saldó con victoria del conjunto blanquiazul fue poco después recurrido por el club melillense por supuesta alineación indebida. El problema estaba en la participación de Villegas, con 25 años y que, según el rival, al pasar de 23 años no podía formar parte del filial y tener ficha del Málaga C.

En la jornada de hoy ha llegado la decisión final de la Federación y el organismo ha dado la razón al Melilla. Así, en los despachos, el Atlético Malagueño pasa de ganar a perder por 3-0 y tener que asumir una multa económica de 1.000 euros. Con este resultado, el Atlético Malagueño se queda fuera del play off por el ascenso directo y en su lugar entra El Palo, tercero en la tabla.

No obstante, el Mágala recurrirá esta sanción todo lo que pueda. Sin poder optar a la opción más directa para subir de categoría, ahora al Malagueño le queda una liguilla de seis partidos en la que solo los dos primeros clasificados disputarían un último play off.