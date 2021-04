El reto que se le presentaba al Málaga CF a principios del mes de marzo era exigente y de gran relevancia para lograr, lo antes posible, los 50 puntos que salvo catástrofe certificarían la permanencia en la categoría de plata. El examen está aprobado, aunque los ejercicios han ido de más a menos, de las victorias ante Sabadell y Logroñés a los empates con Tenerife y Cartagena hasta llegar a la derrota del pasado martes ante el Almería, con un abultado 0-3 que aumenta las estadísticas de goles recibidos del conjunto de Sergio Pellicer.

El cansancio y la fatiga física tras tantos partidos y con tan pocas opciones de cambio en el banquillo son otros handicap. Y no, los tres partidos en ocho días no ayudan. Además, raro es el partido en el que alguno de los jugadores fijos en el once de Pellicer no sufren algún tipo de complicación. La última, Josua Mejías con un golpe en el cuádriceps izquierdo del que en los próximos días conoceremos el alcance real y sus opciones para estar en el siguiente partido liguero. Además, sin olvidar las sobrecargas de Jozabed y Jairo el pasado fin de semana que provocaron que ambos no jugasen de inicio ante el Almería.

De aquí deriva otra de las grandes complicaciones que está teniendo el equipo a lo largo de toda la temporada, pero que se hace más notable en este tramo: la falta de eficacia de sus jugadores revulsivos. Pellicer cuenta las ya conocidas 18 fichas profesionales más los canteranos, los cambios durante el partido no suelen suponer una mejora en el juego coral y cuando introduce algún cambio en el once, ya sea por lesiones, sanciones o por rotar para dar oxígeno a los futbolistas que más minutos tienen en sus piernas, tampoco están obteniendo resultados del todo satisfactorios. A esta temporada le quedan solo un par de meses de recorrido y es difícil asegurar si es tiempo suficiente para que jugadores como Stefan Scepovic, última incorporación a raíz de la lesión de Chavarría, den el paso adelante que el equipo necesita para apuntalar el objetivo marcado para este curso. En Martiricos también siguen a la espera de que Caye Quintana muestre con la elástica blanquiazul el buen fútbol que mostró con el Cádiz o la mejora de canteranos como Cristo, Ramón o incluso Isma Casas, que este curso han tenido varios parones por lesión.

A ritmo irregular, como casi todos los equipos en esta temporada también marcada por el coronavirus, el Málaga CF sigue buscando el punto de inflexión que le impulse hacia un fin de año sin sobresaltos.

Lugo, próxima parada

En algún momento de esta semana, y como viene siendo habitual en algunos de los entrenamientos planificados por el cuerpo técnico, los futbolistas blanquiazules tendrán que hacer revisión en vídeo de los errores cometidos en los últimos partidos, con especial hincapié en el 0-3 ante los almerienses, que dejan un resultado mucho más amplio de lo que realmente que ofreció el rival. Pero ahí está uno de los principales problemas del equipo: fallo que comete, ocasión que aprovechan los contrincantes. Nadie da tregua en Segunda División.

En el horizonte ya está el próximo envite liguero, el domingo ante el CD Lugo en tierras gallegas. Para ello, el plantel de Martiricos regresará hoy a las sesiones de trabajo con tres entrenamientos matinales previstos. El sábado, después del último entreno y la clásica rueda de prensa del míster, emprenderán camino hacia Lugo para jugar el domingo (18:15 horas).