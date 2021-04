Nuevo mes, nueva ocasión de oro para ya sí, por fin, llegar a los 50 puntos que permitan respirar con mayor tranquilidad. Quedan 10 jornadas de competición y «solo» ocho puntos hasta alcanzarlos así que desde hoy, cada partido se convierte en una pequeña final. Pero en el Anxo Carro le espera un CD Lugo muy dolido tras haber caído derrota por un contundente 6-1 ante la UD Las Palmas.

Así, el calendario sigue su ritmo frenético y para esta jornada solo ha habido un par de días de preparación. Y frente al varapalo del 6-1, los de Pellicer también llegan a tierras gallegas con la moral un poco alicaída tras la derrota por 0-3 en el derbi andaluz frente al Almería en La Rosaleda, la puntilla a una semana de mucho desgaste. La buena noticia es que para la ocasión, el míster de Nules recupera a dos jugadores importantes en el esquema y que por sanción o por contrato no jugaron ante el Almería: son los casos de Matos y Yanis Rahmani. Y como no hay mal que por bien no venga, este parón forzoso hará que aterricen en el Anxo Carro más descansados.

El equipo, pese a la última derrota, se encuentra en buen estado. Para este fin de semana, Pellicer solo tiene que lamentar dos bajas en el apartado de jugadores profesionales, Josua Mejías que no ha llegado a tiempo a recuperarse y Orlando Sá que sigue fuera de la dinámica del grupo, buscando respuesta a las dolencias musculares que lleva arrastrando en este último mes.

En la mañana de ayer, antes de poner rumbo a Lugo en un largo viaje de dos aviones y un autobús, el conjunto se ejercitó en el Anexo de Martiricos realizando ejercicios de activación física durante una media hora. Acto seguido, los jugadores pasaron a labores técnico-táctica con balón en el Estadio La Rosaleda.

Cuando arranque el partido esta tarde, Pellicer tirará de pizarra para recordar a sus pupilos todos los errores cometidos en los últimos partidos y que, según subrayó el míster de Nules, han estado trabajo en estos días.

Es importantísimo no volver a caer en las mismas piedras, sobre todo porque el conjunto gallego llega tocado y eso lo hace más peligroso. Tras la estrepitosa derrota en la última jornada buscará recuperar sensaciones y hacerse fuerte en casa para curar las recientes y profundas heridas provocadas por el equipo insulares. Que los lucenses no estén pasando por una buena racha se puede convertir en arma de doble filo, ya que están casi obligados a puntuar después de haber encadenado diez jornadas sin ganar, logrando 17 puntos de los últimos 60 en juego. Con estos resultados, en las últimas semanas se han acercado a la zona roja de los puestos de descenso a Segunda B. Además, las estadísticas también van en contra de los intereses de los gallegos, que nunca han conseguido derrotar al Málaga CF en las seis ocasiones que se han encontrado en la categoría de plata. Una presión añadida para Luis César Sampedro, tercer técnico lucense en lo que va de curso y que todavía no ha logrado sumar de tres.