Con tres puntos más en el bolsillo y con el objetivo de la temporada a tiro, Sergio Pellicer analizó la victoria ante el Albacete. "Sabíamos que era un partido tremendamente complicado. Tengo que felicitar a los jugadores por la puntuación que tenemos". Además remarcó que el objetivo lo tienen "en la palma de la mano", aunque la realidad es que en Segunda "cuesta conseguir cada punto".

El de Nules repasó y agradeció la actuación de sus jugadores casi uno por uno. "Caye estaba haciendo un trabajo muy oscuro; el delantero vive del gol y nos da un plus que haya marcado hoy. Orgulloso porque haya marcado, pero también por Ale Benítez, Lombán... Con el tiempo se valorará el trabajo del grupo, me faltan palabras para sentirme lo orgulloso de ellos".

El desgaste físico propio de la jornada 34 con solo 18 fichas profesionales contrarresta con la fortaleza mental que está logrando el plantel blanquiazul con los últimos buenos resultados. "Tenemos alma a pesar de que las piernas a veces no respondan. El grupo ha sacado las cosas adelante sin excusas y ahora estamos en una situación que ni imaginábamos. Sabemos recomponernos ante todas las situaciones, se lo he dicho a los jugadores. Aún quedan ocho partidos pero tenemos que seguir en alerta", destacó.

En cuanto a la posibilidad de colarse en los play off por el ascenso, Pellicer no puede esconder el orgullo que siente al saber que los números pueden llegar para una gesta de ese nivel. "Si las matemáticas lo dicen, claro que las hay opciones, pero nos focalizamos en el día a día. Le he dicho a los jugadores que no podemos parar porque con este escudo nos van a exigir siempre", concluyó.

Los dos jugadores del Málaga que pasaron por zona mixta fueron Jairo y Caye Quintana