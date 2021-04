Límite salarial para la próxima temporada, renovación de Pellicer, continuidad de algunos jugadores, ventas, fichajes, estado del club, público en los estadios... Manolo Gaspar atendió este lunes a La Jugada de Málaga de Canal Sur Radio y hizo un repaso extenso de toda la actualidad blanquiazul.

Una vez se ha conseguido prácticamente asegurar la permanencia en Segunda División, es momento de empezar a planificar el próximo curso, pero el director deportivo blanquiazul apunta que aún faltan muchas aristas por resolver para poder trabajar con normalidad, sobre todo, es primordial conocer el tope salarial que tendrá el club para encarar la temporada 2021/2022: "No tenemos una estimación de límite salarial. Sabemos las necesidades pero no sabemos a qué jugadores podemos aspirar porque no sabemos nuestro límite salarial. No se ha podido hacer una buena oferta a Pellicer porque no se sabe, lo que se dé al entrenador va al control económico", explicó

Trayectoria en la dirección deportiva. "Ahora lo saboreamos de otra manera, pero en su momento era una situación muy difícil. Personalmente asumía un trabajo que ni yo sabía cómo iba a afrontarlo. Han sucedido muchas cosas. He estado bien rodeado por mis compañeros de las diferentes áreas, han sido muy importantes. Era un momento muy complicado, mi corazón decía sí y mi cabeza decía no. Gracias a Dios estamos aquí, en otra situación, también con mucha incertidumbre pero con muchas cosas hechas. Estamos aquí para seguir dejando patrimonio y hacer un proyecto lo más digno posible con responsabilidad y haciendo que el Málaga sea un equipo reconocible. Me veo con la ilusión de volver a hacer algo muy parecido".

Otras ofertas. "Han habido llamadas, sí. Pero yo lo tenía muy claro, esta es mi casa. Es lógico que llame la atención por sacar un proyecto en estas circunstancias. Hace poco supe que el Marbella tiene un presupuesto de 2,6 millones de euros y no es por comparar, pero te llama la atención. Eso a los gestores de los distintos clubes también. A directores deportivos importantes que ven que la ayuda de una persona que ha conseguido esto le puede beneficiar. En su momento te halaga pero no tenía ninguna duda, mi cabeza no se ha ido volando a ningún sitio en ningún momento".

Mejora a nivel de club. "Sobre todo por el club, la credibilidad que ha ganado. Podría escribir un libro de cosas que me han pasado. Me he llevado muchos noes de jugadores que pensaban que el Málaga no iba a sobrevivir, que era imposible hacer un equipo competitivo. Y eso sí se ha ganado, hay transparencia. Hay una línea a seguir. Tenemos muchas aristas con el tema del club, propietario, límite salarial… el Málaga aún no sabe a dónde va, pero se trabaja serio y se cumple. Hay un sentimiento interno que te hace pensar que tarde o temprano vamos a hacer cosas importantes. Es lo que la dirección deportiva tiene que aprovechar".

Margen para planificar. "Sería un punto a favor para un club donde las cosas estuvieran normales, en el Málaga te tengo que decir que no. No tenemos una estimación de límite salarial. Sabemos las necesidades pero no sabemos a qué jugadores podemos aspirar porque no sabemos nuestro límite salarial. No se ha podido hacer una buena oferta a Pellicer porque no se sabe, lo que se dé al entrenador va al control económico. Con Pellicer tengo una relación magnífica y sabe cuál es mi opinión, lo que quiero conseguir con él juntos. Pero no tiene una oferta en la mesa porque no se la podemos hacer. Con ocho jornadas por delante se podría ir formando algo estable y bonito, pero no lo tenemos. Estoy deseando saber el límite que vamos a tener para ir sabiendo cosas. La piedra principal es Sergio Pellicer".

Renovación de Pellicer. "Él está tranquilo, pero él tiene que sentir que está bien valorado porque se lo ha ganado. Como es lógico tengo que hacerle ver que está valorado dentro de lo que el club pueda. Habrá un tope, cada uno tiene unas aspiraciones. El Málaga el año que viene va a tener un entrenador y lo que quiere Manolo Gaspar es que sea Sergio Pellicer. Lo he dicho por activa y por pasiva, también lo ha dicho José María. Me gustaría no tener problemas, yo a él lo veo muy tranquilo y muy metido en el proyecto. Vamos los dos de la mano y no deberíamos de tener problemas".

Posibles ventas. "El Málaga es un club vendedor y no nos gustaría malvender, creo que no vamos a malvender, pero si no llegan soluciones por otros lados: público en lo estadios, ayudas de otros lados… a lo mejor tenemos que tomar la decisión de vender a un jugador. Tenemos que estar preparados, pero tenemos que subir el límite salarial como sea. Nuestra intención es tocar lo menos posible, quedarnos con jugadores que han funcionado. Tenemos que ser conscientes de nuestras opciones. Debemos estar preparados.".

Fichajes. "Va a depender mucho de lo que pase, tenemos jugadores en situaciones muy especiales que a lo mejor podrían quedarse. Pero creo que en torno a ocho o nueve operaciones".

Fichas profesionales. "Tenemos esa incertidumbre. Volvemos a la base, a lo que manda. Si no tengo un límite salarial poderoso para qué quiero más de 18 fichas si no puedo gastarlo. Si tenemos más de 18 fichas lo celebraremos, pero habrá que ver si nos merece la pena cubrirlas o no".

Play off. "Si te soy sincero miro para abajo, será porque lo hemos pasado muy mal. Celebro más un punto de distancia con el descenso que uno de cercanía con el play off. Una vez que estamos aquí vamos a ir partido a partido a ver qué pasa. Yo en este equipo confío porque lo veo a diario. Incluso perdiendo el equipo siempre ha tenido un tono bueno, una línea positiva. Ciertos partidos que hemos merecido un poco más. Pero los equipos de arriba son muy fuertes y la diferencia es grande".

Vuelta del público a La Rosaleda. "Si nos guiamos por lo que dice Tebas es posible que terminemos el año con algo de público. Pero no depende de LaLiga, que ha hecho un trabajo increíble. No tiene sentido que haya público en Segunda B y no en Segunda y Primera con los protocolos que hay. Creo que podríamos llegar a tener algo de público, pero si no el año que viene tiene que haber público.

Afición. lo noto por todos lados, me hacen llegar mensajes a través de las redes. Noto mucho el cariño, también soy consciente de que llegará el momento en el que la tortilla esté del otro lado. Soy una persona equilibrada en eso, llevo una línea con bastante cordura pero se agradecen tantos mensajes porque te ayudan a seguir con buen ánimo y optimismo.

Nombres propios

Jozabed. "Va a depender mucho de que primero tiene que volver al Celta, donde tiene contrato. Todos confiábamos en ver lo que estamos viendo ahora. Sé que él está muy a gusto y yo estoy haciendo mi trabajo para poder contar con él el año que viene. Pero dependemos de muchos factores. Vanos a esperar a ver si le podemos ofrecer algo al Celta en el caso de que no quiera quedárselo para que pueda estar aquí con nosotros.

Chavarría. "Con Chavarría estamos contentísimos, la evolución de su lesión va de maravilla. Nuestra idea no cambia".

Scepovic. "Con Stefan hay buenas sensaciones, el jugador está muy contento y ha sido recibido de manera maravillosa. Nos van a hacer falta tres o cuatro delanteros, habrá que valorarlo para encajar todas las piezas.

Yanis Rahmani. "Todo es posible dentro de una negociación. Tengo muy buena relación con el Almería y hablamos bastante sobre el tema, siempre hay una vía. Para que Yanis se quede no sólo está la opción de compra sino que hay otras maneras.

Hicham. "Nos tiene muy preocupados a todos sobre todo por el jugador, es algo insólito, nunca visto, Hemos hecho muchas llamadas, hablado expertos de todo tipo. Intentado tratamientos diferentes y no podemos llegar a entender qué es lo que está pasando. Son roturas en diferentes sitios y el chaval no lo está pasando bien. Vamos a ver si se le hace un tratamiento nuevo en un sitio muy especializado para ver si podemos recuperarlo, para nosotros es un jugador diferencial. Vamos a ver cuántas fichas tenemos para poder encajarlo todo. Para nosotros es importante en nuestro proyecto, vamos a intentar que se recupere bien.

Orlando Sá. "Ya está con el grupo, tiene buenas sensaciones tras ver a un especialista en Portugal. Está bastante bien de forma, para la semana que viene esperamos que pueda ayudarnos en la convocatoria y tener algunos minutos".