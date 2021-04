Pellicer se deshace en elogios a sus jugadores. En la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria reconoció que perder dos puntos al borde del final del encuentro es amargo, pero no por ello hizo de menos el esfuerzo de la plantilla blanquiazul.

El míster reconoció lo que todos vieron en el campo: los jugadores fueron de menos a más. "En el último tercio estábamos mejor. El rival es un equipo que buscan de forma permanente los centros y nos han hecho daño. Una pena porque habíamos hecho lo mas difícil. Pero muy contento porque hemos hecho un ejercicio de resistencia colectiva. Venir aquí y pelear por los tres puntos hasta el final es muy meritorio. Quiero felicitar al grupo por el trabajo que ha hecho", destacó.

El gol dejó entrever, otra vez, los fallos que comete el Málaga a balón parado. A lo que Pellicer se defendió: "Por mucho trabajo que hayas hecho toda la semana, influyen mas cosas: los jugadores que acumula el rival o el factor mental. Buscaremos motivarnos para que no vuelva a ocurrir. Nos da rabia aunque no busco un pero. Se me cae la baba con el trabajo de este grupo. Hemos sumado un punto ante un rival alegre, que le gusta atacar".

Lo bueno del partido es que llegó, ya de manera oficial, el primer gol de Stefan Scepovic con la elástica blanquiazul. El técnico analizó que el serbio, desde su llegada, "ha aportado mucho trabajo pero le ha faltado ver portería". "Me alegro por la acción del gol porque Joaquín ha estado muy bien también. Lo importante es el grupo. A pesar de las bajas, jugadores como Stefan, cuando faltan piernas, hacen un trabajo magnífico".

En cuanto a Caye, que se marchó del verde con molestias, Pellicer adelantó que padece una sobrecarga. "Ha hecho un trabajo brutal". Y sobre la acción polémica del arbitraje, el míster de Nules asegura que el colegiado vasco ha reconocido a posteriori que se ha equivocado al no sacarle la amarilla a Clemente. "Me lo ha dicho él mismo, puede haber acciones contrarias para ambos, pero lo importante es el trabajo del equipo".