El terremoto ‘Superliga’ ha sacudido el mundo del fútbol en las últimas horas. Desde todos los rincones del continente llegan comentarios, la mayoría contrarios, a la nueva competición cerrada que quieren impulsar 12 de los clubes más poderosos a nivel económico del planeta, entre ellos, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Seguidores, dirigentes de grandes entidades como el Bayern de Múnich e incluso jugadores ya han mostrado su opinión rechazando esta iniciativa a este nuevo torneo que cambiaría el fútbol tal y como lo hemos conocido hasta la fecha. La mayor parte de la afición del Málaga CF también lo tiene claro: No a la Superliga.

Este nuevo coto privado que plantean 12 de los «grandes» del fútbol europeo -veremos si alguno más se suma en las próximas fechas- puede causar graves perjuicios económicos al resto de clubes con los que han convivido hasta la fecha en campeonatos nacionales e internacionales. Además del interés que podrían perder los campeonatos al reducir los objetivos deportivos, se podría sumar un bajada de ingresos si las televisiones pierden el entusiasmo en retransmitir LaLiga, sigan o no en ella Barcelona, Real Madrid y Atleti.

Javier Martínez, presidente del Frente Bokerón, lo tiene claro: «Estamos de acuerdo con el comunicado, apoyamos al club en esto. Nos va a perjudicar en todos los sentidos. Perjudica a LaLiga, es la que mueve todo el dinero. A ver cómo afectaría el tema de los presupuestos». Y más allá de lo puramente financiero, también sería más difícil ilusionarse con llegar a lo más alto, como ya hizo el Málaga jugando la Champions en la temporada 2012-2013. «No aspiraríamos a nada. A que los socios vayamos a ver el Málaga por cariño, y nada más. Al final todo es dinero y marketing. Es un tema complicado. Esto se tiene ganar en el campo, se están cargando la historia del fútbol. Se están cargando la chispa del fútbol. Ellos son los ricos, tienen la sartén por el mango», añade Javier.

Por su parte, Miguel Molina, presidente de la Federación de Peñas del Málaga CF, prefiere esperar a que se sigan produciéndose los acontecimientos para ver en qué acaba todo, aunque se muestra en contra. «No tengo todavía una base para opinar de lo que traman. Aquí no se sabe realmente en lo que le va a afectar. Las amenazas que hay... No sabría decirte lo que va a pasar. No creo que llegue a buen puerto, puede ser una señal de fuerza. No saben ya lo que inventar. No me lo explico. Todo es mejorable, pero no drásticamente», explica.

«Si ellos quieren hacer esto... Ellos tendrán su Champions particular y quizás seguirá habiendo la otra Champions. La fuerza de las ligas puede ser esa, «jugad vuestra liga»... Veo bien que se plantee poder echar a estos equipos si quieren jugar su liga. No creo que pueda haber dos mundos, la UEFA tiene cimientos sólidos. Tiene que haber un entendimiento. Yo no tengo claro que esto salga para adelante», afirma Molina.

Por su lado, Esteban Ortega, vicepresidente de la peña Malaka Hinchas también duda que esto termine por fructificar, pero tiene claro que sería perjudicial para el club a todos los niveles. «Creemos que esta iniciativa no se llevará a cabo. Algunos grandes equipos de Europa lo están descartando. A nuestro Málaga le repercutiría seguramente si se llevara a cabo. LaLiga sin estos tres equipos sería otra cosa. Creo que todo es una artimaña para ganar más dinero, siempre los que más tienen. Y ya nuestro Málaga tiene suficientes problemas encima». Sobre la posibilidad de exclusión de estos equipos del campeonato, Esteban cree «que esto no se arreglará en esta semana». «Los poderosos tienen que ver que no pueden hacer lo que les de la gana. Pero de eso a echarlos, me parece hilarante», concluye.

La afición del Málaga, como la del resto de clubes, incluso algunos aficionados de equipos incluidos en esta Superliga, han mostrado su «no» rotundo a una competición «elitista» con clubes jugando por decreto y rompiendo con la meritocracia deportiva. Las redes son un polvorín, la guerra de comunicados entre entidades y organismos continúa. Veremos en qué acaba todo esto, pero no tiene buena pinta.