Sergio Pellicer y el Málaga están en conversaciones para abordar la continuidad del actual técnico blanquiazul. Manolo Gaspar, director deportivo, ya ha dejado claro en varias ocasiones que el míster de Nules es su primera opción, y el propio técnico también quiere seguir, pero "todo a su tiempo, que es lo mejor". "Más pronto o más tarde llegaremos a ese acuerdo", comentó. Del rival de este sábado, el Fuenlabrada, dijo que "es un equipo duro y complicado. Le ha penalizado la plaga de lesiones, tiene una plantilla amplia, con un potencial enorme".

Renovación. "Yo soy entrenador del Málaga, claro que me veo el año que viene. Pero sabemos cómo es esto del fútbol. Todo tiene su tiempo, momentos y ese momento llegará. Es una relación casi familiar y hemos crecido todos juntos. Y voy a estar agradecido, y va a ser un tema a su debido tiempo. Hay un desgaste personal y profesional, todo tiene su proceso. Son los futbolistas lo más importante de este negocio. Más pronto o más tarde llegaremos a ese acuerdo".

Otras ofertas. "Estoy eternamente agradecido y para mí no escucho nada. Me focalizo en el día a día. En el fútbol el primero en la diana es el entrenador y el negocio del fútbol es así y debemos pensar muy bien las cosas porque vivimos de los resultados. No hay mejor escenario que estar aquí, y hay que pensar las cosas muy bien. En esta vida hay que marcar un camino y Pellicer quiere la sonrisa, y el día que nos tengamos que ir también la sonrisa. Todo a su tiempo, que es lo mejor".

Fuenlabrada. "El Fuenlabrada es un equipo duro y complicado. Le ha penalizado la plaga de lesiones, tiene una plantilla amplia, con un potencial enorme y con un entrenador que conoce perfectamente la categoría. Tiene menos puntos de los que refleja su juego. Es un equipo que intenta mantener un ritmo alto, llevar el partido a su terreno. Debemos estar muy sólidos a nivel defensivos y ser verticales. Es un equipo top 10 de la categoría por plantilla y por lo demostrado. Para ellos también es una fina. Para nosotros es una final para sellar el objetivo y buscar el camino de la ilusión que nos hace soñar. Pero lo primero que tenemos que hacer es conseguir estos tres puntos".

Sprint final. "El equipo está con ganas de seguir haciendo lo que está haciendo, enfocándonos en cada partido. Se han ganado el respeto de la competición con su trabajo. El equipo tiene hambre y la traslada en el día a día. Vamos a quitarnos esas piedras de la mochila. Para mí es un placer trabajar con estos jugadores. Son siete finales, la primera mañana, pero una final sin ser trágica. Ganar nos va a hacer sellar un objetivo y tenemos que pensar en ganar los tres puntos en cada partido, hasta donde lleguemos”.

Benkhemassa. “Se produjo una lesión muscular en el partido del entrenamiento del miércoles. Con las cinco semanas que quedan, no va a llegar para lo que queda de temporada, ni lo vamos a forzar”.