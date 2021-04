Hora de hacer autocrítica después de un partido para olvidar. Una vez concluyó el encuentro en La Rosaleda frente al Fuenlabrada, el técnico Sergio Pellicer analizó la puesta en escena de sus jugadores y destacó que no habían sido capaces de mostrar el juego y la soltura mostrado en semanas anteriores: «No hemos sido nosotros», comentó tajantemente el míster blanquiazul.

«Cuando un rival es superior hay que felicitarlo», comenzó el preparador blanquiazul, destacando que el penalti que Nteka convirtió en gol cuando solo habían pasado 10 minutos desde el pitido inicial les desestabilizó y desesperó para el resto del partido. En la primera parte ha habido mucha diferencia, han ganado las primeras y las segundas jugadas, nos han amenazado los espacios. En la segunda parte nos hemos ajustado, pero estábamos en el partido gracias a Dani Barrio, ha sido un premio irnos con 0-1 al descanso», prosiguió el castellonense.

Además, no quiso entrar en polémicas arbitrales sobre si la mano de Caye Quintana que provocó el penalti era o no era. «No lo he visto y vuelvo a repetir: es tremendamente difícil el trabajo arbitral y sea penalti o no, el rival ha merecido ganar. Hay que ser autocríticos y mejorar. Lo demás nos dispersa», subrayó.

En cuanto a la segunda mitad del encuentro, Pellicer reconoció que sus jugadores mostraron cierta mejoría aunque a la postre insuficiente para revertir el marcador o al menos conseguir un empate que hubiese llevado al equipo a los 50 puntos.

«Nos ha faltado frescura, pero con un resultado tan corto en cualquier acción podíamos empatar, hemos tenido una al final. Es una pena, teníamos un camino corto de ilusión en cada partido, pero hay que levantarse».

Para el técnico del Málaga CF, esta derrota «no es ningún drama», pero hace que el conjunto tenga que estar más atento a los errores para subsanarlos cuanto antes. «Tenemos que aprender y no puedo reprochar nada al trabajo de los chicos. No hemos estado acertados, lo hemos intentado más con corazón que con idea. Quedan seis finales, tenemos que sumar la victoria que nos daría el objetivo», apuntó Pellicer.

Las lesiones, otro problema

Asimismo, las lesiones están siendo otro gran handicap para el desarrollo del equipo. La última ha sido la fractura de Jozabed en su brazo izquierdo y que, según comentó el propio entrenador en la sala de prensa de La Rosaleda, es posible que provoque que el de Mairena se pierda lo que resta de temporada.

Otro más, otro problema añadido para la ya maltrecha plantilla blanquiazul. «Veníamos con una línea muy buena en la segunda vuelta. Vamos justos, pero quién no va justo. El Fuenlabrada no está más arriba por las lesiones», concretó Pelli.

Y al final, los últimos resultados cosechados por los boquerones aleja un poco más colocarse entre los seis primeros de la categoría para así tener acceso a la liguilla de ascenso a Primera. Para el míster, «el camino es certificar el objetivo nuestro y dar el broche a una temporada muy complicada. Pido tranquilidad a la afición y el martes a entrenar como si no hubiera un mañana».