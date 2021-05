Pellicer sabe que cuanto antes lleguen a los 50 puntos, antes podrán dar "carpetazo" a esta complicada temporada. El míster también es consciente de que el rival que mañana visitará La Rosaleda no lo pondrá nada fácil: el Mallorca, segundo en la clasificación, está en plena recta final de certificar el ascenso directo a la máxima categoría y, en una situación similar a la de la semana pasada ante el Espanyol, tiene ante los blanquiazules un 'match ball'.

Pese a la dureza del choque, el técnico de Nules destacó que quieren competir "como hemos competido contra el 70% de equipos", remarcando el aire de final de este duelo. "Ganar sería hacernos la foto todos juntos tras algo heroico. Tenemos que cerrar este broche, no pensar en lo que hacen los rivales. Es el mayor deseo del cuerpo técnico, del club y de los jugadores", apuntó. Además, después de haber caído ante el líder pero sin bajar los brazos, Pellicer espera que los suyos saquen "un poquito más". "Ahora tenemos Mallorca, Leganés y queremos estar cerca. En esos partidos hemos tenido pequeños errores que nos han penalizado", analizó.

Pero ante todo, Pellicer no puede dejar de mostrar el orgullo que siente por la plantilla y el gran esfuerzo realizado en este curso. "Muy pocos equipos en España hubieran conseguido lo que hemos conseguido. Este año hay que valorar lo que ha hecho el club y lo más importante, los jugadores. Aquí tenemos una foto cuando acabamos el partido de Alcorcón y quiero que esa foto se repita mañana o el día que se consiga. Es una proeza lo que se ha hecho, o más bien lo que se pretende hacer porque todavía no está hecho. Por todo lo que ha ocurrido. Es tremendamente duro y desgastante lo de este año. Todo estos son pasos hacia adelante".

No se puedo obviar el tema de su renovación, todavía en construcción, pero el preparador quiso centrarse única y exclusivamente en el encuentro de mañana ante el conjunto bermellón. "No quiero mandar un mensaje erróneo, estamos focalizados en conseguir la salvación porque el año ocurrieron muchísimas cosas y no podemos caer en la trampa. Lo más importante aquí es el Málaga, se va a hacer lo que sea mejor para el Málaga". Tras pedir un poco de calma y respeto en este proceso, quiso subrayar una vez más la relevancia de lo que suceda en el terreno de juego. "No estamos salvados, estamos a falta de una victoria. Tanto el club como nosotros sabemos lo que queremos".

También hubo tiempo para comentar el tema de la semana: la llegada del grupo inversor americano. Sobre ello, a "Pelli" le pareció "normal" después del trabajo realizado por todos los diferentes departamentos que componen el club. "Ha habido mucho ruido en este año y medio que llevo aquí en la zona alta y creo que ahora no hay tanto ruido, hemos tenido estabilidad porque en el campo se han dado los resultados. El futuro va a mejor pero tenemos que ganar".