Blanco Leschuk dejó un grato recuerdo en Málaga en la primera temporada del equipo en este periplo en LaLiga SmartBank. La situación económica privó al club de intentar retener otra campaña al jugador en calidad de cedido. Siempre se especuló con la opción de su retorno al equipo, pero esa posibilidad nunca fue real, tal y como ha confirmado el propio jugador esta semana.

El delantero argentino fue uno de los líderes del conjunto blanquiazul hace dos campañas en el intento fallido de ascenso, tras eso tuvo que marcharse y este curso ha vuelto a la categoría de plata del fútbol español para enrolarse en las filas del Real Oviedo, pero sus números distan mucho de los que dejó en la Costa del Sol.

El ariete llegó al Málaga a préstamo procedente del Shakhtar Donetsk en el verano de 2018 y pronto se convirtió en uno de los ídolos de una afición que soñaba con volver a ver a su equipo en Primera solo unos meses más tarde de haber consumado el fatídico descenso.

El ‘Tiburón’ se integró rápido en el equipo en la ciudad y fue uno de los futbolistas que ofreció un mayor nivel durante el curso. Más allá de su cifra goleadora, nada impactante para su posición, Blanco Leschuk se convirtió en algo más que un delantero centro, jugaba y hacía jugar, y su falta de olfato de cara a portería en alguna fase de la temporada la suplió a la perfección con otras cualidades.

El ascenso no llegó y Gustavo se tuvo que marchar, pero antes había dejado un muy buen sabor de boca en la parroquia blanquiazul. Sus números fueron bastante buenos: 9 goles y 7 asistencias en 41 partidos de Liga -incluidos los dos de play off ante el Deportivo de la Coruña-. El argentino fue indiscutible en punta tanto con Juan Ramón López Muñiz como con Víctor Sánchez del Amo en el tramo final del curso, y acabó el año como el segundo máximo goleador del equipo, por detrás de Adrián González.

Blanco Leschuk tuvo que dejar el Málaga a final de ese curso, el Shakhtar Donetsk lo vendió al Antalyaspor turco y tras un temporada en el equipo otomano fue cedido al Real Oviedo para la presente 2020-21. Pero en su retorno a España no ha conseguido dar el mismo nivel que en su etapa en Martiricos. Sus registros son muy inferiores a los de hace dos campañas en Málaga, solo ha conseguido 5 goles y dar una asistencia. Además, su participación ha disminuido considerablemente. En el conjunto blanquiazul llegó a disputar 41 partidos, siendo un fijo en los onces y jugó 3.395 minutos, sin embargo, en el equipo carbayón, hasta la fecha, ha disputado 30 partidos, 25 de ellos como titular y su número total de minutos es de 1.930, cifras bastante inferiores a las cosechadas en la campaña 2018-19.

Blanco Leschuk vuelve a cruzarse en el camino del Málaga. En la primera vuelta, en el partido disputado en La Rosaleda (1-1) fue titular pero no tuvo una actuación destacada -fue sustituido a los 75 minutos de partido-. Esta semana, en una entrevista en Cope Málaga, el argentino habló sobre su paso por el club blanquiazul y dejó claro que si marca no lo celebrará. «Si marco no lo voy a celebrar por respeto a la afición de Málaga y a mis compañeros. No sé si voy a jugar, lo decidirá el técnico durante la semana, pero estoy preparado», dijo durante la entrevista.

El equipo malagueño y Blanco Leschuk, un delantero diferente, ahora en horas bajas, vuelven a verse las caras.