Con una derrota en el bolsillo tras el choque en el césped ovetense, pero con la tranquilidad de que el principal objetivo de la campaña ya estaba logrado incluso antes de que se disputase el encuentro, Pellicer quiso mantener el halo de misterio y no aclaró si seguirá o no al frente del Málaga CF la próxima temporada. El misticismo, las frases con doble interpretación e incluso las declaraciones que dio Manolo Gaspar horas antes del partido hacen que la balanza se decante más por su marcha que por su estancia un año más en Martiricos. Pero toca esperar para saber el final de esta película.

La primera pregunta en la rueda de prensa post partido no podía no ir dirigida al tema de la semana. Pero Pellicer mantuvo la ambigüedad de los últimos días. «Ya lo hemos hablado, lo diría cuando estuviera la permanencia y todo ya certificado, aunque nos hubiese gustado que fuese con una victoria. Pero es muy merecido, faltando casi cuatro jornadas, incluso a falta de ocho ya era virtual. Estoy muy orgulloso del trabajo del equipo. No lo voy a decir (si se queda o no) aquí, será en casa. Cuando mañana o pasado hable con Manolo se va a quedar todo claro».

Tampoco aclaró qué es lo que le separa de prorrogar su vinculación con el club costasoleño, si es que hay opción de que se quede o ya tiene todo meditado y la decisión final tomada. «Después del partido de Las Palmas ha sido todo muy precipitado. Lo expresé ayer, detrás de un profesional hay una persona, mi corazón está en Málaga pero a mi alrededor hay otras personas y Manolo sabe lo que pienso. No voy a hablar aquí. Todo lo que se pueda decir será el martes o el miércoles, lo tenemos que dejar claro, sobre todo para no distraer a los jugadores. Ahora el club se está planificando y mi posición va a quedar clara, de una manera o de otra, pero lo quiero hablar en casa», reiteró el técnico de Nules.

A la masa social malaguista le interesa, y mucho, que este tema se resuelva cuanto antes, pero Pellicer no pasó del «mañana o pasado» (refiriéndose a esta martes o al miércoles), incluso comentó que todo estaría claro «cuando acabase el partido ante el Girona». «Mañana por la mañana vamos a entrenar, después del entrenamiento se sabrá todo o pasado lo más tarde. El club no ha parado. Hay que certificar todo, de verdad que el club no está parado. Se ha dejado claro un boceto o una idea de lo que puede ser la próxima temporada. Hay una idea de que puede haber más fichas, pero ya os digo que el Málaga no para. Sabemos como trabaja Manolo, como trabaja su grupo. Yo creo que el año pasado se adelantó a unas circunstancias muy duras que este año no van a ocurrir», puntualizó Pellicer.

Es posible que, una vez más, y tal y como ocurrió en enero de 2020 con Víctor Sánchez del Amo, un partido en Oviedo sea el detonante del principio del fin de una era en el banquillo del Málaga CF. O quizá Pellicer, detrás de esos mensajes ambiguos y misteriosos, decide quedarse el próximo curso en Málaga, con más holgura a la hora de confeccionar un equipo competitivo. Solo él lo sabe. Lo dicho, toca esperar.