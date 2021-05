Con la permanencia en el bolsillo y en la previa de un encuentro en el que hay poco en juego, se ha emitido un nuevo capítulo del 'culebrón' del banquillo en el Málaga CF. Manolo Gaspar, máximo responsable de la parcela deportiva de la entidad malacitana, ha sido protagonista de 'Carrusel Confidential' de la SER. "Pellicer ha sufrido un desgaste, su figura es importante dentro del club, pero también se lo estará pensando porque ha hecho una gran temporada y tiene valor en el mercado”, comentó el dirigente paleño.

Es indiscutible el trabajo que ha hecho el míster de Nules en un período muy complicado en Martiricos. "Es un currante, es parte importantísima de lo que ha conseguido el Málaga y habría que hacer todo lo posible para retenerlo”, continuó Gaspar, alabando en todo momento la labor de Pellicer.

De cara a la próxima temporada, el líder de La Cueva aseguró que "el presupuesto no será el peor, pero tampoco vamos a pasar a ser de los medios. Vamos a tener un límite ajustado, no tanto como el de ahora. Tenemos una base de canteranos ya con un año de experiencia muy bueno y un horizonte un poco más claro. Ahora somos más creíbles y tenemos una buena plaza, escenario y ciudad”. Además, se mostró con "muchas ganas de que empiece el mercado a moverse porque palpo buenas cosas y eso me hace ilusionarme”. "Estamos dando pasos pero firmes y seguiremos haciéndolo”, concluyó Manolo Gaspar.