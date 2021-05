Manolo Sánchez fue el encargado de dar la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante el Girona. Sánchez fue el encargado de sustituir al titular del banquillo de La Rosaleda, que ya ha anunciado su marcha para el final de esta temporada.

El segundo técnico blanquiazul confirmó que seguirá los pasos del de Nules, al que le una "una amistad grande" y "una relación profesional". "Estoy a disposición de las relaciones del míster", dijo. Sobre el rival, comentó el gran momento de forma que atraviesan: "Viene en buena dinámica, lo que le ha permitido seguir soñando con el play off".

¿Se va con Pellicer? "El míster comentó todo. Son muchos años juntos como técnicos, tengo una amistad muy grande, aparte de una relación profesional, y estoy a disposición de las decisiones del míster. Siendo de la casa no hay otro motivo que no sea personal para este fin de ciclo. Es difícil por ser un club que me dio la oportunidad de ser entrenador, más siendo de Marbella. Es una pena, pero el club está en buenas manos".

Final de temporada. "Estamos preparados para terminar el fin de temporada lo mejor posible. Estos jugadores quieren ganar, seguir compitiendo y ganar en La Rosaleda. Afrontamos el partido de mañana con la ilusión de ganar los tres puntos, lo merece el club, la afición y este grupo de jugadores. Despedirse con tres puntos y una buena dinámica sería lo mejor para todos. Lo conseguido es fruto del trabajo, la perseverancia y el sacrificio".

Agradecimientos. "Llevamos juntos muchos años y siempre vamos de la mano en cualquier proyecto. Me debo a las personas que, siendo tan joven, me han dado la oportunidad de seguir creciendo. Estamos encantados de cómo aconteció todo, es una cuestión profesional que nos permite crecer juntos. El grupo lo entiende, solo podemos dar las gracias por este año y medio, no solo este grupo, sino el anterior, que pusieron todo de su parte para dar ese rendimiento que ha dado la estabilidad al club para seguir adelante".

Rival. "El Girona lleva haciendo las cosas muy bien, Francisco ha encontrado ese sistema 3-5-2 y ha dado con la tecla. Viene en buena dinámica, lo que le ha permitido seguir soñando con el play off; un equipo muy físico que compite muy bien, tanto en juego asociativo como generando buenas transiciones. Está repitiendo el once, de mucha calidad, pero intentaremos ponerles las cosas muy difíciles".

Difícil decisión. "Una decisión muy difícil para él, para mí, que estoy con él en las buenas y en las malas. Estaba sufriendo, sabiendo que es una decisión muy difícil. Que se siente mucho. Ha tenido que meditarse, sabiendo los inconvenientes o ventajas que tiene; podía decir no, pero se ha pensado en el bien del Club y afrontamos estos partidos buscando los tres puntos y un buen final".

Luis Muñoz. "Luis sigue teniendo esas pequeñas molestias y va a ser muy difícil que llegue para el Girona. Ojalá se recupere lo antes posible. Estamos llegando al límite, estamos muy limitados y se han exprimido hasta la saciedad. Pero con problemas físicos, de fichas o cualquier adversidad, intentaremos vencer al Girona".

Ofertas. "Que yo sepa no hay nada con nadie, estamos centrados aquí. Nos merecemos terminar la temporada con tres puntos contra Girona, Leganés y Castellón. Y respetar la profesión y la decisión conjunta. Tranquilidad y centrarnos en lo importante, en dejar al club lo más alto posible para todos".