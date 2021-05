José Alberto López se marchará del Mirandés a final de temporada, así lo ha comunicado en la rueda de prensa posterior al encuentro de este miércoles en Anduva frente al Leganés. El técnico asturiano es el principal candidato para sustituir a Sergio Pellicer en el banquillo blanquiazul, y tras estas declaraciones su llegada a Martiricos está un poco más cerca. El propio entrenador ha querido dejar claro que aún no está "comprometido con nadie de momento", aunque ha reconocido contacos con otros equipos.

"Voy a ser claro como lo he sido siempre, y transparente con todo el mundo. Lo primero, he comunicado al club que no voy a continuar, que no he aceptado la oferta de renovación. Siempre ha habido total transparencia, sinceridad y honestidad por mi parte y por parte del club. He tenido tres reuniones con el club, el club sabe lo que hemos hablado y a partir de ahí decido no continuar. No pasa nada, esto es fútbol. No ha habido ningún problema, simplemente es una decisión profesional y personal", dijo José Alberto.

"En cuanto a las otras informaciones que me dices es cierto que puede haber contactos pero no estoy comprometido con nadie de momento, esa es la realidad. En este tramo de temporada es normal que se hablen muchísimas cosas. Está claro que hay contactos con otros equipos pero no me he comprometido con nadie", respondió cuando fue preguntado por su posible destino.

Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga, ya está manos a la obra para encontrar el recambio de Pellicer en el banquillo, y en estos momentos la opción preferida es José Alberto, un técnico joven que ha demostrado capacidad suficiente para sacarle el máximo rendimiento a plantillas jóvenes, como ha demostrado este año en el equipo de Miranda de Ebro. La confirmación de su marcha del cuadro burgalés le acerca un poco más a la Costa del Sol.