Como en una broma de mal gusto, y por si fuera poco, ni Sergio Pellicer ni Josua Mejías estarán en los pocos (dos) partidos que le quedan al Málaga CF para concluir la temporada. Las sanciones que ambos vieron en el pasado choque ante el Girona precipitan su futuro próximo: el técnico ya anunció a principios de la semana que no renovaría su contrato con el club de Martiricos para la 2021/2022 y, tal y como estaba previsto en su cesión, al término de la campaña el jugador venezolano regresará al Leganés, conjunto que dispone de la propiedad.

El Comité de Competición ratificó las sanciones producidas en el encuentro del jueves frente al conjunto catalán, donde Pellicer y Mejías fueron expulsados del terreno de juego. En el caso del entrenador de Nules son tres los partidos de sanción: dos de los que quedan de torneo con el Málaga CF y uno más que arrastrará en caso de firmar este verano por otro equipo de la categoría de plata. Asimismo, desde Competición subrayan que Pellicer es reincidente, ya que también fue expulsado en el partido ante la Ponferradina de esta temporada.

En cuanto a Josua Mejías, tiene dos partidos de sanción que cumplir, los dos que quedan para el término de la fase regular de LaLiga SmartBank y en los que el Málaga CF tendrá que medirse al Leganés el lunes y al Castellón el domingo.

Pero no solo Pellicer y Mejías se perderán el partido: Cristian Rodríguez también causará baja después de haber visto la quinta amarilla en el último encuentro liguero. Dos fichas profesionales menos que dificultará la preparación del próximo choque a Pellicer y también a su segundo, Manolo Sánchez, que en los últimos días está ganando relevancia.

Las polémicas arbitrales también se han convertido en una constante durante este año. De hecho, la expulsión del míster blanquiazul llegó a raíz de la de Josua Mejías. «¡El mismo del Logroñés, siempre adulterando los partidos!», dijo Pellicer según el acta arbitral. Acto seguido, y siempre según el acta, se sentó en el banquillo «golpeándolo en señal de disconformidad». La cosa no quedo ahí y en la rueda de prensa postpartido, el entrenador aseguró que una situación como esa le producía «ganas de llorar», defendiendo que no le dijo nada al colegiado: «Me he dicho algo a mí mismo y el cuarto árbitro lo habrá interpretado mal. Pero todo el banquillo, incluso nuestro delegado puede decir que no he dicho nada», subrayaba Pellicer.

Fue tal la indignación que incluso Manolo Gaspar, que siempre ha mantenido un tono conciliador y neutral hasta la acumulación de una y otra polémica, dejó un recado al respecto en su cuenta de Twitter: «Ya basta, por favor. ¿Hasta el último día? Hay mucho trabajo detrás de todo esto», comentaba tras la actuación de Moreno Aragón.

🗣Ya basta por favor 🙏 , hasta el último día?.

Hay mucho trabajo detrás de todo esto. — Manolo Gaspar (@manologaspar20) 20 de mayo de 2021

También se ha pronunciado en las últimas horas Josemi, delegado del conjunto malacitano, a través de sus redes sociales. En Twitter, dejó el siguiente mensaje: «Es triste que el fútbol español funcione de esta manera. El árbitro se puede equivocar, ¿pero el VAR dónde estaba? Si ves esta acción en el VAR, ¿el expulsado sería Stuani, no? ¿Viendo esta imagen el Comité de Competición lo sanciona con dos partidos? Pues sí, dos partidos», destacaba con notable enfado y risas irónicas.

Es triste que el Fútbol Español funcione de esta manera.

El árbitro se puede equivocar,pero el VAR donde estaba,si ves esta acción el VAR, el expulsado sería Stuani? 🧐

2 Viéndo esta Imagen el Comité competición lo sancionan con 2 Partidos? 😴

Pues si 2 Partidos 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/vzvR1HHIDV — Josemi (@JosemiFutlbol) 21 de mayo de 2021

Para lo poco que queda, al Málaga solo le queda apretar los dientes y seguir hacia delante con el objetivo de sumar algún que otro punto más de los que se han perdido en las últimas semanas.