La cadena hotelera BlueBay, que posee el 49% de las acciones del Málaga a falta de sentencia definitiva, solicitó este martes al administrador judicial de la entidad, José María Muñoz, una ampliación de capital y rechazó su petición al Juzgado de Instrucción número 14 de un crédito de 8.600.000 euros para hacer frente a los pagos hasta final de año. "BlueBay irá a la ampliación de capital, con o sin Al-Thani", comentó en Radio Marca Málaga Gonzalo Hervás, director general de la hotelera.

Bluebay informó en un comunicado de que ha propuesto como mejor solución para el club que "los fondos sean cubiertos mediante la ampliación de capital por parte de sus socios" y de que, además, está en disposición de "aportar" la cantidad requerida, razón por la que ha instado al administrador judicial a que convoque una junta general de accionistas.

La empresa ha apostado, ante un posible endeudamiento, "por la alternativa más ventajosa que es la ampliación de capital" para lanzar el "proyecto deportivo, social, cultural, económico, comercial, de infraestructura y de gestión que se desarrollará en los años venideros en el Málaga". Ahora, la decisión la tendrá que adoptar el Juzgado al estar intervenido el Málaga desde el pasado 20 de febrero de 2020.

Asimismo, desde la empresa hotelera muestran abiertamente desacuerdo con la gestión de José María Muñoz a través del citado comunicado: "BlueBay no está de acuerdo en que el Málaga siga contrayendo nuevos préstamos y por ello ha emitido su opinión desfavorable a la solicitud de autorización de un nuevo endeudamiento de 8,6 millones de euros formulada por su administrador judicial. Por un lado, no se ha cumplido por parte del administrador judicial con el deber de información al a las partes, al no haber fundamentado razonadamente el préstamosolicitado. Y por otro, no es nada recomendable insistir en endeudar el club de esta forma tan desproporcionada, pues resultaría altamente dañino para su salud y estructura económica".