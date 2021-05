Pellicer no pudo sentarse en el banquillo, pero al término del encuentro analizó lo que vio en el césped de Butarque. "Creo que está siendo tremendamente cruel el resultado con el esfuerzo que está haciendo el equipo. No va acorde con su trabajo. Nos faltan recursos, los chicos están llegando al límite", remarcó el míster de Nules, muy consciente de que el equipo está exhausto.

"Nuestra primera parte ha sido perfecta, en la segunda el equipo ha apretado más, era lo lógico. Hemos acabado con dos juveniles en el campo, canteranos que ayer jugador contra el El Palo FC. Se tiene que valorar mucho el trabajo. Los resultados son crueles porque no reflejan el esfuerzo de los jugadores, ellos dignifican la profesión”, prosiguió el técnico.

Pero la situación vivida ante el Leganés es la que lleva arrastrando el club durante todo el curso. Unas dificultades que hacen destacar más lo logrado. “Hay mucho que no se sabe de puertas para fuera, que hace que se valore mucho más", dijo Pellicer. "Hay jugadores con molestias, hemos venido con 14 fichas profesionales. Estas son las circunstancias en las que nos hemos movido en la temporada. Esperemos que esta sanción no siga la temporada que viene. En otras circunstancias creo que estaríamos peleando por estar entre los siete primeros. En el último partido, aunque no haya nada en juego, nos queremos hacer esa foto final tras una victoria, irnos con un buen sabor de boca y con el objetivo de superar los 50 puntos".

Por ello, los canteranos han sido en gran medida los botes salvavidas de este curso. Pellicer, que conoce bien La Academia, sabe el talento que hay. "El mejor proceso de un canterano es el de un grupo sano, es lo que hemos tenido este año. Todos los jugadores han sabido entender que el entrenamiento es lo que nos lleva a competir así. La Academia es el mejor patrimonio del club. Hace año y medio se tenían que ir jugadores con un ERE, ahora hay patrimonio. Hay que tener calma, cada uno tiene que ir a su ritmo. El mejor ejemplo es Juande, es un veterano de la categoría. Trabajaba sin hacer ruido y ha crecido enormemente", concluyó el entrenador.