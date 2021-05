Francisco Valverde, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF, tiene claro que la solución a corto plazo para el club no pasa por una ampliación de capital que es difícil convocar en esto momentos y "no es flor de un día". "Con todos los respetos para BlueBay, no tenemos claro quiénes son los accionistas del Málaga. "Hay un contencioso para saber si son de Nas Spain o Nas Football. Son accionistas provisionales", explicó.

El abogado de la APA pasó por los micrófonos de Ser Málaga y aseguró que en estos momentos "no es adecuado presionar al administrador para que hago esto", en referencia a la solicitud de BlueBay de que se produzca cuanto antes. "Entiendo que no se puede hacer. No es una cuestión de opinión. Hay que hacer una convocatoria de los accionistas de la sociedad y tienen que votar a favor. Se tiene que poner en funcionamiento la maquinaria legal. No es flor de un día. Con todos los respetos para BlueBay, no tenemos claro quiénes son los accionistas del Málaga. Hay un contencioso para saber si son de Nas Spain o Nas Football. Son accionistas provisionales. Si se convocase una junta de accionistas y se aprobara... si se revocara la sentencia todo sería nulo de pleno derecho. No habría posibilidad de acordar una ampliación de capital de alguien que no tiene potestad para ello, que sería Nas Spain. Creo que no es adecuado presionar al administrador para que haga esto. El Málaga necesita una solución rápida, tiene que cumplir requisitos financieros de LaLiga", comentó.

BlueBay está mostrando un serio interés para que el administrador arranque el proceso de la ampliación de capital, pero la realidad es que hasta que no haya una sentencia en firme en el litigio entre Al-Thani y BlueBay sobre la titularidad de las acciones del club la cadena hotelera no se convertiría en accionista de pleno derecho. "Si se convocara la ampliación de capital, tendría que convocar una Nas Spain para ver si van. Ahí tienes el problema, es el 51 del jeque. Imposibilitaría ir a esa ampliación. Si la sentencia lo ratificara, sería más adelante, cuando esté claro quiénes son los accionistas del Málaga. Difícilmente me atrevería a convocarla ahora", comentó Francisco Valverde este miércoles.

"Si la Audiencia Provincial ratifica la sentencia, la posición de BlueBay sería accionista de Nas Spain. Tendrían que solicitar la disolución de la sociedad y darle al jeque si 51% y quedarse con el 49%. Y luego ya ir a a la ampliación de capital. A corto plazo no soluciona la situación del club", añadió.