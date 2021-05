Sergio Pellicer ha ofrecido su última rueda de prensa previa a un partido como entrenador del Málaga CF. El conjunto blanquiazul juega este domingo en La Rosaleda para despedir el curso en lo que será el epílogo del míster de Nules en el club que le dio la oportunidad de entrenar en el fútbol profesional. "Es la decisión más complicada, no sé si me habré equivocado, pero tengo la tranquilidad de haberlo dado todo", dijo el todavía inquilino del banquillo local de Martiricos.

Balance. "El trabajo en equipo ha sido fundamental. Cualquier otro club de España no hubiera aguantado en liga profesional. Tenemos que recordar esa travesía que hemos pasado, cada uno desde su parcela, trabajando en equipo, con sentido de pertenencia, orgullo, pasión. El administrador dio estabilidad y con Manolo hemos crecido codo con codo, ha sido muy fácil para los dos. La pena es que estos partidos no están siendo acorde a lo que el equipo ha dado".

Próximo destino. "Cuando alguien toma una decisión así se piensa que hay algo detrás. Lo dije el primer día, solo he hablado con el Málaga. Ahora acaba la temporada y el futuro no sabes cómo va a ser. Ahora acabar y vacaciones pero estando pendiente… No he hablado con nadie, estoy al margen. Lo que tenga que venir en el futuro, vamos a ver qué ocurre, pero ahora mismo no hay nada".

Despedida. "Son mis últimas horas, es la decisión más complicada, no sé si me habré equivocado. Pero tengo la tranquilidad de haberlo dado todo, tanto yo como los que han trabajado conmigo. Hace un año esto era un terremoto a nivel deportivo y social. Ahora hay calma, tiene un mejor futuro y es un paraíso. El club ha dado un paso adelante. Cuando uno lo da todo puedes irte con la cabeza alta".

Último partido. "Bajas Escassi y Alexander. Recuperamos a Cristian, Caye ha podido entrenar y Benkhemassa lo vamos a meter en convocatoria por los problemas de fichas. A ver con qué fichas de filial empezamos. Van a venir juveniles porque el filial tiene un partido importante. Van a ser jugadores que estuvieron aquí. Se los he dicho, que con un entrenamiento pueden ir convocados con el primer equipo. Hay oportunidades ante las adversidades, y todo el mundo lo tiene que aprovechar. A ver el once que ponemos, por el plan de partido, y seguro que algún juvenil va a tener su oportunidad".

Nada en juego. "A nivel profesional es un partido para dos equipos que ya saben su objetivo. Nos enfrentamos a un equipo que descendió, le deseo toda la suerte del mundo al CD Castellón. Deseo que vuelva al fútbol profesional. Allí fue nuestra primera victoria. Queremos acabar también con la última victoria ante el mismo rival. Nos queremos ir con el buen sabor de boca de una victoria y sumar los 53 puntos. Es importante para el club y sobre todo por el orgullo que el equipo ha demostrado durante toda la temporada".