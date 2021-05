El Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón pelearán este domingo por conseguir la última plaza de play off que resta en juego en la jornada 42 de la Liga SmartBank, el capítulo final de la liga regular, mientras que Sabadell, Logroñés, Lugo y Alcorcón tratarán de evitar quemarse con los dos billetes que restan para el descenso.

En Vallecas, el equipo de Andoni Iraola garantizará el play off siempre que gane al Lugo o que consiga el mismo resultado que el Sporting ante el Almería. El Rayo no puede descuidarse pues un empate no le vale si los asturianos vencen en El Molinón. Para ello, el conjunto de la barriada madrileña no puede fallar ante un Lugo que se juega la permanencia.

Desde Gijón ya han comenzado a jugar su guerra particular. Este viernes, Víctor Campuzano dijo que «la presión la tiene el Rayo» porque ellos «sí tienen algo que perder». El Sporting tiene que ganar y esperar el traspié rayista. Sin embargo, su duelo no será nada sencillo porque reciben al Almería, que pretende alcanzar la tercera posición.

Lucha por evitar el descenso

Por su parte, Alcorcón y Lugo parten con ventaja en la clasificación para quedarse en Segunda División, pero no por sus respectivos rivales, que sí tendrán algo en juego. El equipo de Juan Antonio Anquela se mide al Espanyol en Santo Domingo, en un partido trampa pues los ‘pericos’ ya han ascendido pero siguen peleando por lograr el ‘título’ de campeón. Apenas sacan un punto de ventaja a un Mallorca que querrá decir su última palabra en El Toralín de Ponferrada.

Y el Lugo, que visita al Rayo, no lo tendrá nada fácil para seguir en Segunda por los intereses del conjunto franjirrojo, inmerso en esa pelea por subir a la Liga Santander. Sin embargo, Logroñés y Sabadell, que no dependen de sí mismos, se enfrentan a Las Palmas y Mirandés, que no tienen nada en juego en la última jornadade LaLiga SmartBank.