Termina la era Pellicer y comienza la de José Alberto López. El técnico de Castellón vivió ayer ante el equipo de su tierra su último encuentro como entrenador del Málaga CF y en las próximas horas se comunicará de manera oficial el desembarco del hasta ahora técnico del Mirandés para comandar desde el banquillo el nuevo proyecto blanquiazul.

La entidad malagueña y José Alberto han llegado a un acuerdo para que sea, si todo va bien, el entrenador del conjunto de Martiricos las dos próximas temporadas. Aún no es oficial, pero la intención del club es anunciarlo lo más pronto posible para que sea presentado y empiece a trabajar intensamente en la planificación de la plantilla codo con codo con Manolo Gaspar y bajo la supervisión de José María Muñoz, administrador judicial.

No hay ni un minuto que perder para configurar el nuevo plantel que tenga que dar, como mínimo, el rendimiento que ha ofrecido el de esta temporada, que ha logrado la salvación con holgura e incluso llegó a acercarse a los puestos de play off hace unas semanas. Desde que Pellicer anunció que no seguiría sentado en el banquillo local de La Rosaleda la próxima campaña, la dirección deportiva activó su primera opción para sustituirle, la del asturiano José Alberto, que ha dado ya su visto bueno a llegar al Málaga para los dos próximos cursos. El ovetense ya comunicó públicamente que no renovaría su contrato con el equipo de Miranda de Ebro, así que solo faltaba que terminara la competición oficial para anunciar su llegada.

José Alberto es un técnico de un perfil que gusta mucho en las oficinas de Martiricos. Esta temporada, su Mirandés ha dejado muy buenas sensaciones, terminando en la parte media-alta de la tabla, con una plantilla plagada de jugadores cedidos y la media de edad más baja de toda LaLiga SmartBank. El entrenador asturiano ha demostrado saber exprimir un plantel muy parecido al que tendrá el conjunto blanquiazul, con futbolistas a préstamo y protagonismo para canteranos. Ya en su etapa en el Sporting de Gijón, club en el que se formó como técnico, supo sacar partido a jugadores de las categorías inferiores de Mareo, algo que también tendrá que hacer con los más punteros de La Academia.

Los miembros de La Cueva están satisfechos con su contratación. La primera opción de Manolo Gaspar -dicho por él- siempre fue que Sergio Pellicer continuara, pero ante su negativa, el perfil de José Alberto, entrenador de 39 años, era de lo que mejor encajaba en lo que buscaba la dirección deportiva. Es un técnico joven, que conoce sobradamente las trampas y dificultades de LaLiga SmartBank y que ya ha demostrado en estas últimas temporadas que está preparado para coger las riendas de equipos con aspiraciones en la categoría de plata.

La pretemporada blanquiazul no comenzará hasta el mes de julio, pero José Alberto ya se pondrá manos a la obra para empezar a preparar lo que será la cuarta campaña consecutiva del Málaga en Segunda División. Las dificultades económicas hacen imprescindible que en Martiricos se anticipen a otros equipos para hacerse con jugadores atractivos que haya en mercado, por lo que el trabajo continuo de la dirección deportiva durante todo el año debe empezar a ver sus frutos en unas semanas. Es más que probable, como ha ocurrido en las últimas temporadas, que José Alberto empiece la preparación con la plantilla por hacer, pero todo lo que se pueda cerrar cuanto antes bueno será. Esas dificultades harán que algunos de los refuerzos lleguen en los últimos días de mercado, ya con la competición empezada, y esto es una buena oportunidad también para que el míster pueda analizar en profundidad a la multitud de canteranos aspirantes a formar parte del primer equipo en la 2021/22.

Así las cosas, la era José Alberto arrancará con la incertidumbre de cuál será el objetivo real del Málaga la próxima temporada. Lo que suceda en verano en cuanto al presupuesto blanquiazul, el tope salarial y la sanción de limitación de fichas impuesta por LaLiga será determinante para ver qué plantilla puede configurar el club una vez concluya el mercado estival de fichajes.

Cuarto entrenador en este periplo en LaLiga SmartBank

El Málaga arrancará su cuarta temporada consecutiva en LaLiga SmartBank con su cuarto entrenador en este periplo en la categoría de plata. Tras descender en la campaña 2017/18, Juan Ramón López Muñiz fue el técnico elegido para intentar devolver al equipo a Primera, pero su etapa en el banquillo terminó con una destitución en la jornada 34. Víctor Sánchez del Amo recogió el testigo y, tras no lograr el ascenso ese curso, siguió en la 18/19 hasta que un polémico episodio provocó que le fulminaran del cargo a principios de enero de 2020. Pellicer fue su sustituto. Ha logrado la salvación dos años consecutivos pero ha decidido poner fin a su relación con el club. Ahora, llega el momento de José Alberto.