La líder de La Cueva de Martiricos se mantiene fiel a la idea y los principios que esta temporada le han dejado buenos resultados. Por eso llamó a José Alberto López en cuanto supo que Sergio Pellicer no seguiría al frente del Málaga CF la próxima temporada. «Queríamos un perfil que diese continuidad al trabajo de Sergio. José Alberto reúne todas esas condiciones: tiene ganas, ilusión y ningún miedo. Lo teníamos claro y hemos tenido la suerte de encontrarlo en nuestro camino en el momento justo», relató el dirigente paleño ayer en La Rosaleda.

Es toda una incógnita saber quién vestirá la camiseta del conjunto boquerón. Aún así, el director deportivo y su equipo llevan meses investigando y analizando las mejores opciones para el club. Pero no hay que olvidar que el futuro inmediato del Málaga en la parcela deportiva está supeditado a factores externos como el desarrollo de los procesos judiciales en los que, directa o indirectamente, está el club, además de los límites que marcará la patronal del fútbol español para el próximo curso. Por todo ello, Gaspar no quiere dar pasos en falso y se muestra reservado. «Estamos a la espera de conocer el límite salarial para contener a los jugadores y hacer ofertas», comentó. « Estoy tranquilo con el trabajo de José María y con las fichas, esperamos confirmar algo en breve. Pero incluso el año pasado pudimos hacerlo, pero es verdad que los jugadores ahora respiran algo mejor», prosiguió. En Martiricos no habrá opción d grandes sueldos, pero el trabajo de este pasado curso ha demostrado que a veces eso queda en segundo plano. «La gente vea que se está llevando un camino, pero hasta que no esté todo el escenario claro no se sabrá nada, así que hay que tomárselo con tranquilidad».

En cuanto al mercado, aseguró que está «muy parado». «Creo que vamos as tener novedades pronto porque se ha trabajo antes. Tenemos una base importante de jugadores, tenemos gente joven que ha dado el salto y estamos tranquilos. Va a ser un mercado largo pero habrá noticias», subrayó.

Por último, reiteró que ya todos conocemos las necesidades del equipo por posición. «Tenemos claro los objetivos. Solo queda trabajar, ser paciente. Lo ideal sería tenerlos en pretemporada, pero sin poder económico es imposible. Intentamos convencer a jugadores con argumentos porque económicamente vamos a estar a la cola del resto», dijo Gaspar.