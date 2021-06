Después de una temporada en la que el Málaga CF ha echado mucho de menos a su afición, y viceversa, este miércoles inicia el primer proceso de captación de abonados en el que el club de Martiricos, literalmente, dice "pedir matrimonio" a sus seguidores con 'Fiel Malaguista'.

Esta modalidad de abono no es la clásica, se trata más bien una adhesión al club que también cuenta con los beneficios que tienen los socios cada curso. "El modelo es muy similar al de una suscripción. Puedes elegir como abonarlo; con un coste de 2,9€ al mes, 15,9€ cada seis meses o 29€ al año. Este Fiel Malaguista no está sujeto a una localidad. Si lo deseas, te permite tener un Abono de Temporada o uno Dinámico, pero si no puedes venir a La Rosaleda, igualmente mantienes tus privilegios y número de antigüedad", explican desde Martiricos.

Esta opción no está vinculada directamente a un asiento, abriendo así la puerta a malaguistas que vivan lejos de Málaga o que, por el motivo que sea, no puedan acudir a La Rosaleda cuando juegan los suyos. Además, desde el club comunican que si alguien se encuentra en una situación económica delicada "no tiene porqué renunciar a su antigüedad, ya que el Fiel Malaguista le permite mantener su número haciendo un desembolso moderado. También evitamos ese limbo que se produce en verano en el que, al acabar la temporada, ese abono queda un poco en standby".

Ser Fiel Malaguista será necesario para poder acceder a un abono de temporada, con las diferentes modalidades explicadas ya por el club teniendo en cuenta la situación sanitaria y el aforo permitido en las gradas de Martiricos. No obstante, el club aclara que este paso no supondrá un coste añadido para los aficionados blanquiazules que quieran acceder a La Rosaleda, sino prorratear los precios. "Cuando salga a la venta el Abono de Temporada, tendremos en cuenta que ya has aportado tus 29€ del Fiel Malaguista", afirman.