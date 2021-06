Mientras llega la puesta de largo de Javi Jiménez en La Rosaleda, en la sala de prensa y acompañado por Manolo Gaspar, el jugador ha querido mandar un mensaje a través de los canales oficiales del club para dirigirse a la que fue y ahora se convierte de nuevo en su casa. El jugador, desde el primer momento, aseguró que regresar a Martiricos para él es "un sueño cumplido", ya que se marchó "con pena" tras su paso por el filial.

Jiménez catalogó su paso por el Atlético Malagueño como "una gran experiencia". "Me permitió crecer como profesional y deportista, y me hizo conocer a gente que me ha marcado y con la que a día de hoy mantengo el contacto”, asegura el lateral de Jaén.

Han pasado varios años desde que Javi Jiménez vistió la blanquiazul. Ahora, en esta nueva etapa, el futbolista se siente más maduro en muchos aspectos. "No solo como jugador, madurar como persona te da esa templanza que a veces necesitas dentro del campo. Toda esa madurez que he podido alcanzar, que en ese momento no tenía y fue lo que no me permitió quedarme en Málaga, viene dada por lar circunstancias que han pasado, por los buenos momentos y, sobre todo, por los no tan buenos".

El ambiente es un punto a tener muy en cuenta a la hora de decidir equipo. En esta dirección, Jiménez destaca que en el club costasoleño ha conocido a "personas muy especiales que me han ayudado en todo momento y me han aportado su granito de arena. Javi no ha cambiado mucho, pero tiene más madurez”.

Ahora quiere asentarse en Málaga, donde el proyecto invita al crecimiento. Y, sin duda, conocer al club y al entrenador han ayudado a que el lateral de Quesada regrese a Martiricos. "El hecho de que ya conozca al entrenador y al club ha sido una de las razones fundamentales por las que me he decantado por venir a Málaga. Creo que es la mejor opción, no solo a nivel deportivo". Para él, este es un sitio en el que se sintió "muy a gusto", así que cree que esto le ayudará a adaptarse al día a día del equipo

Además de a José Alberto López, el nuevo defensa malaguista comentó que también conoce a otros miembros de la entidad. "Conozco a Manolo y a mucha gente del club. Es muy importante que te permita crecer en todos los aspectos, no solo en lo deportivo, y Málaga tiene todo eso. Desde el primer momento que llegue, mi compromiso va a ser al 100% con el club y la plantilla para que sea un año bonito para todos, esta entidad y esta afición lo merecen", concluyó.