La idea de que para la temporada 2021/22 el Málaga CF tuviese en sus filas a los dos mismos porteros profesionales con los que ha contado en esta última campaña ha durado escasas horas. Dani Barrio es el único guardameta que, en estos momentos, está disponible para trabajar a las órdenes José Alberto López. Pero a mediados del mes de junio todavía es pronto para afirmar con rotundidad qué será de la portería malacitana para la temporada que viene. Lo único seguro es que Juan Soriano no regresará a la entidad malacitana, una opción que estaba en la mesa de la dirección deportiva hasta hace bien poco.

Este pasado miércoles, desde el Sevilla FC llegaba la noticia de que Juan Soriano, cancerbero de la cantera hispalense y que este curso ha jugado en la Costa del Sol a las órdenes de Pellicer, decía adiós al club que le ha visto crecer. Esto abría una puerta a su regreso a Martiricos y en La Rosaleda había un interés real por recuperarlo, pero otro club de la categoría de plata -y que este año ha tenido un rendimiento similar al Málaga CF- se ha adelantado, seguramente ofreciendo mejores condiciones. Finalmente, Soriano jugará las tres próximas temporadas en el Tenerife. El de Benacazón pasará de la lucha interna con Dani Barrio por estar en el once titular con la disputa con Dani Hernández en el conjunto chicharrero.

Desde un primer momento se antojaba algo complicado que Soriano pudiese vestir la elástica del Málaga CF también en las próximas temporadas debido al precio de su ficha. En Martiricos están aún cuadrando cuentas y necesitaban más tiempo para trasladar al portero una propuesta firme y sólida. Pero Juan Soriano y su entorno han preferido no esperar más y tener ya un destino fijado para el futuro próximo. «Creo que he acertado», apuntó el sevillano en declaraciones a los canales oficiales de su nuevo equipo, el club tinerfeño.

Con esta novedad de mercado, pocas similitudes habrá entre un curso y otro en el Málaga CF, en lo que a los porteros respecta. Estará el asturiano Barrio, pero llegue quien llegue para reforzar la primera posición del campo, José Alberto López aseguró el día que fue presentado como técnico blanquiazul que no se repetirá el escenario de rotaciones que Sergio Pellicer llevó a cabo. Entre el torneo de Segunda División y la Copa del Rey, Barrio con 34 años jugó 26 partidos en los que recibió 30 goles, mientras que Soriano, de 23 años de edad, disputó 20 encuentros y sumó 19 goles en contra.

Pero aunque el cancerbero de Benacazón haya cambiado Andalucía por las Islas Canarias, en La Cueva continúan trabajando en contacto con el míster asturiano, rastreando opciones en busca de un refuerzo profesional, además de los porteros del filial que habitualmente trabajan con el primer equipo.

Dependiendo de las piezas que queden disponibles en el mercado estival, que se ajusten a las necesidades deportivas y económicas de la entidad malacitana, el paso siguiente que tendrá que decidir el cuerpo técnico blanquiazul será si Dani Barrio o ese nuevo portero quien proteja la meta malaguista durante la mayor parte de la temporada 2021/22.

Chavarría apostó por el Málaga

Quien sí tuvo claro, prácticamente desde el primer momento, que se quería quedar en el Málaga CF después de convertirse en jugador libre fue Pablo Chavarría, primer movimiento del mercado en clave costasoleña.

En declaraciones a RadioMarcaMálaga, afirmó que tuvo ofertas mejores sobre la mesa, pero esperó la propuesta del conjunto de Martiricos con la idea de permanecer aquí. «No te voy a mentir. Tenía equipos interesados en mí, pero le dije a mi agente que me quería quedar. Aquí se resolvió rápido y me pude quedar tranquilo. Solo me queda pensar en mi rodilla, que es lo principal a día de hoy», destacó Chavarría. Asimismo y pese al poco tiempo que lleva aquí, sabe que la planificación para el curso que viene va por buen camino y se ha mejorado mucho con respecto al caos del pasado verano.

En cuanto a su rodilla, explicó que está contento y con buenas sensaciones. «Vengo bien de la recuperación, pasé ya los tres meses. La rodilla está respondiendo de la mejor manera. Hoy arranqué con calentamiento en bicicleta, luego ejercicios de fuerza. Ayer hice carrera en cinta y vamos alternando. Hay veces que termino incluso más tarde».